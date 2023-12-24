Akbank, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklisine 10.000 TL Verecek

Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren dev bir kampanya duyuruldu. Finans sektörünün öncü kurumlarından Akbank, emekliler için çığır açan bir fırsat sunuyor. Banka, emekli maaşını Akbank'a taşıyan herkese tam 10.000 TL ikramiye verme kararı aldı. Bu büyük fırsat, 31 Aralık 2023 tarihine kadar başvuru yapan tüm emeklilere kapılarını açıyor. İşte detaylar:

Akbank, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerini kucaklayan bu özel kampanya ile 17 milyona yakın emekliye nefes kesen bir avantaj sunuyor. Kampanyadan yararlanmak oldukça basit: Akbank müşterisi olmak, emekli maaşını Akbank'a taşımak ve üç yıl boyunca emekli maaşını Akbank'ta tutmak! Taahhüt eden emekliler, bu adımları takip ederek 10.000 TL ikramiyeyi anında alabilecekler.

Akbank'ın bu özel kampanyasından yararlanmak isteyen emekliler, Akbank şubelerinden, mobil bankacılıktan veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapma imkanına sahipler. Başvuruların son tarihi olan 31 Aralık 2023'e kadar olan süre içinde, emekliler kolayca başvurularını gerçekleştirebilecek ve büyük ikramiyeye kavuşabilecekler.

Akbank'ın emekli ikramiyesi kampanyası, finansal anlamda emeklilere sağladığı avantajlarla öne çıkıyor. Emekliler, sadece Akbank müşterisi olmak ve emekli maaşlarını Akbank'a taşımak suretiyle bu büyük fırsattan yararlanabilecekler. Üstelik 10.000 TL ikramiye, emeklilerin hayatına anında olumlu bir etki yapacak.