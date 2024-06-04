Akbank Kredi Verecek! Akbank Hesabı Olanlara 100.000 TL Nakit Fırsatı Var! 

Akbank Kredi Verecek! Akbank Hesabı Olanlara 100.000 TL Nakit Fırsatı Var! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-06-2024 14:06

Akbanklı müşterilere 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Peki, bu kampanyadan kimler faydalanabilir? Akbank 100 bin TL kredi şartları nedir? SMS ile başvuru nasıl yapılır? Tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

Akbank 100.000 TL Kredi Kampanyası Detayları

Akbank, ihtiyaç sahibi müşterilerine özel olarak hazırladığı bu kampanyada, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Akbank 100 bin TL kredi başvurusu için herhangi bir kefil veya ek belge istenmiyor. Krediyi 12 ayda da 36 ayda da kullanabilirsiniz.

Akbank 100 Bin TL Kredi Kimlere Veriliyor?

Bu kampanyadan Akbank hesabı olan tüm bireysel müşteriler faydalanabilir. Maaşını Akbank'a taşıyan müşterilere özel olarak sunulan bu kampanyada, maaş bordrosu üzerinden gelir belgelendirmeniz gerekiyor.

Akbank 100 Bin TL Kredi Faiz Oranı

Akbank 100 bin TL kredi faiz oranı, başvuru yaptığınız tarih ve kredi vadesine göre değişkenlik gösteriyor. Güncel faiz oranları için Akbank'ın internet sitesini veya mobil bankacılık uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.

Akbank 100 Bin TL Kredi Hesaplama

Akbank 100 bin TL kredi için ne kadar aylık taksit ödeyeceğinizi öğrenmek için Akbank'ın kredi hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde, kredi tutarını, vadeyi ve faiz oranını seçerek aylık taksit tutarını anında hesaplayabilirsiniz.

SMS ile Akbank 100 Bin TL Kredi Başvurusu

Akbank 100 bin TL kredi başvurusu için SMS ile de başvuru yapabilirsiniz. Bunun için cep telefonunuzdan 4425 numarasına TC kimlik numaranızı yazarak mesaj atmanız yeterli.

Akbank 100 Bin TL Kredi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

  • Akbank 100 bin TL kredi ön onayı alan müşterilere kredi teklifi SMS yoluyla gönderiliyor.
  • Kredi teklifini kabul eden müşteriler, Akbank şubelerine giderek gerekli belgeleri ibraz ederek kredilerini kullanabiliyor.
  • Akbank 100 bin TL kredi kullanan müşterilere özel sigorta paketleri de sunuluyor.
Benzer Haberler
TEB Bankası 70.000 TL Devam Edecek! İhtiyaç Kredisi Almak İsteyenlere Açıklandı!  TEB Bankası 70.000 TL Devam Edecek! İhtiyaç Kredisi Almak İsteyenlere Açıklandı! 
QNB Finansbank Yeni Kredi Vereceğini Duyurdu! Sil Baştan Başlıyor! Başvuru Yapan 50.000 TL Alıyor!  QNB Finansbank Yeni Kredi Vereceğini Duyurdu! Sil Baştan Başlıyor! Başvuru Yapan 50.000 TL Alıyor! 
Emeklilere Müjdeler Yağmaya Devam Ediyor: 5-6-7 Haziran'da Ek Ödeme Hesaplara Yatacak! Emeklilere Müjdeler Yağmaya Devam Ediyor: 5-6-7 Haziran'da Ek Ödeme Hesaplara Yatacak!
Vakıfbank banka hesabı olanlar hemen yapsın! Mobil uygulamadan 50.000 TL ödeme!  Vakıfbank banka hesabı olanlar hemen yapsın! Mobil uygulamadan 50.000 TL ödeme! 
10 DAKİKA ÖNCE AÇIKLANDI! Emeklilere Bu Ay İçinde 10.000 TL Ödeme Olacak 10 DAKİKA ÖNCE AÇIKLANDI! Emeklilere Bu Ay İçinde 10.000 TL Ödeme Olacak
Garanti bankası hesabı olanlar dikkat! 10 bin TL ödeme bugün başladı! 3 gün sürecek Garanti bankası hesabı olanlar dikkat! 10 bin TL ödeme bugün başladı! 3 gün sürecek
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den Mısır çıkarması!
  • 31-05-2024 17:12

Hadise'den Mısır çıkarması!

İki oyuncu daha Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor! İşte projeden ayrılan o isimler...
  • 03-06-2024 18:31

İki oyuncu daha Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor! İşte projeden ayrılan o isimler...

Çağatay Ulusoy, Mustafa Mert Koç’un konserine katıldı
  • 01-06-2024 09:35

Çağatay Ulusoy, Mustafa Mert Koç’un konserine katıldı

Serdar Ortaç’tan duygusal açıklama: ‘Her şeyimi kaybettim, evim yansa bakmam’
  • 29-05-2024 11:35

Serdar Ortaç’tan duygusal açıklama: ‘Her şeyimi kaybettim, evim yansa bakmam’

Hadise sezonu açtı! Bikinili pozlar peş peşe geldi
  • 03-06-2024 18:46

Hadise sezonu açtı! Bikinili pozlar peş peşe geldi