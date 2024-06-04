Akbank Kredi Verecek! Akbank Hesabı Olanlara 100.000 TL Nakit Fırsatı Var! 

Akbanklı müşterilere 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Peki, bu kampanyadan kimler faydalanabilir? Akbank 100 bin TL kredi şartları nedir? SMS ile başvuru nasıl yapılır? Tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

Akbank 100.000 TL Kredi Kampanyası Detayları

Akbank, ihtiyaç sahibi müşterilerine özel olarak hazırladığı bu kampanyada, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Akbank 100 bin TL kredi başvurusu için herhangi bir kefil veya ek belge istenmiyor. Krediyi 12 ayda da 36 ayda da kullanabilirsiniz.

Akbank 100 Bin TL Kredi Kimlere Veriliyor?

Bu kampanyadan Akbank hesabı olan tüm bireysel müşteriler faydalanabilir. Maaşını Akbank'a taşıyan müşterilere özel olarak sunulan bu kampanyada, maaş bordrosu üzerinden gelir belgelendirmeniz gerekiyor.

Akbank 100 Bin TL Kredi Faiz Oranı

Akbank 100 bin TL kredi faiz oranı, başvuru yaptığınız tarih ve kredi vadesine göre değişkenlik gösteriyor. Güncel faiz oranları için Akbank'ın internet sitesini veya mobil bankacılık uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.

Akbank 100 Bin TL Kredi Hesaplama

Akbank 100 bin TL kredi için ne kadar aylık taksit ödeyeceğinizi öğrenmek için Akbank'ın kredi hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde, kredi tutarını, vadeyi ve faiz oranını seçerek aylık taksit tutarını anında hesaplayabilirsiniz.

SMS ile Akbank 100 Bin TL Kredi Başvurusu

Akbank 100 bin TL kredi başvurusu için SMS ile de başvuru yapabilirsiniz. Bunun için cep telefonunuzdan 4425 numarasına TC kimlik numaranızı yazarak mesaj atmanız yeterli.

Akbank 100 Bin TL Kredi Hakkında Bilmeniz Gerekenler