Akbank Kampanyasıyla Market ve Gıda Alışverişlerinde Büyük İndirim Fırsatı!

Akbank, kart sahiplerine müjdeli bir haberle geldi! Market ve gıda alışverişlerinde büyük avantajlar sunan bir kampanyayı duyurdu. Bu kampanya kapsamında Akbank kartıyla yapılacak harcamalar, kullanıcılara 2000 TL'ye varan indirim kazandıracak. Detaylar haberimizde!

Akbank, müşterilerine yönelik dev bir kampanyayı duyurarak alışveriş keyfini katlayacak bir fırsat sunuyor. Bankanın Axess veya Wings kart sahipleri için düzenlediği bu özel kampanya, market ve gıda sektörlerinde yapılacak her harcamadan %50 indirim avantajı sağlıyor. Kampanya kapsamında toplamda 2000 TL'ye kadar indirim kazanma şansı sunuluyor.

Kampanya, 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında Akbank kart sahipleri, market ve gıda alışverişlerinde büyük avantajlar elde edebilecekler. Ancak kampanyadan faydalanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yeni Akbanklılar için, Akbank Mobil uygulamasını indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonuna tıklayarak başvuru sürecini tamamlamak gerekiyor. Ayrıca, Axess veya Wings karta başvuruda bulunmak ve başvurunun 31 Mart'a kadar onaylanması gerekiyor.

31 Mart'a kadar başvurusu onaylanan Akbanklılar, market ve gıda alışverişlerinde her harcamadan %50 indirim kazanacaklar. İşlem başına en fazla 500 TL ve toplamda 2000 TL'ye kadar indirim avantajı sağlanacak. Bu indirimler, 15 Nisan tarihine kadar geçerli olacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken birkaç önemli detay daha bulunuyor. Kampanyadan kazanılan indirimler, aynı gün içinde aynı iş yerinden yapılan ilk harcamada geçerli olacak. Ayrıca, kazanılan indirimler kredi kartının onaylanmasının ardından 2 iş günü sonra geçerli olacak.

Kampanyadan yararlanmak için Akbanklı olma sürecini tamamlamış ancak kredi kartı henüz kullanıma açılmamış olanlar da dijital kart başvurusu yaparak kampanyadan faydalanabilirler. Ancak kampanya, sadece Axess ve Wings bireysel kredi kartları için geçerli olup, free, ticari kredi kartı, ek kart ve sanal kart başvurularını kapsamıyor.

Bu özel kampanya ile Axess veya Wings kart sahipleri, 1 yıl boyunca kart ücreti ödemeyecekler. Kampanyadan kazanılan indirimler, işlem yapıldığında kartlara otomatik olarak yüklenecek.

Akbank'ın bu dev kampanyasıyla müşterilerine sunulan indirim fırsatı, alışveriş tutkunlarını sevindirecek nitelikte. Market ve gıda alışverişlerinde büyük avantajlar sunan bu kampanya, kullanıcıların bütçelerine katkı sağlayacak ve alışveriş keyfini artıracak.