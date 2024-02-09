Akbank Juzdan Iphone 15 Çekilişi Sonuç EKRANI! Akbank iphone 15 Çekilişi Asil Yedek Talihli Listesi

Akbank Juzdan Iphone 15 Çekilişi Sonuç EKRANI! Akbank iphone 15 Çekilişi Asil Yedek Talihli Listesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-02-2024 12:10

Akbank, milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Juzdan iPhone çekilişi sonuçlarını nihayet açıkladı. 31 Ocak 2024 tarihinde başlayan ve 7 Şubat 2024'de sona eren çekiliş, 9 Şubat 2024 Cuma günü merakla beklenen listeyle sonuçlandı. Katılımcılar arasında heyecan doruktaydı, çünkü iPhone 15 128 GB kazananların isimleri tek tek açıklandı. İşte, Akbank'ın düzenlediği bu heyecan verici çekilişin detayları ve kazananların isimleri.

Akbank'ın düzenlediği Juzdan iPhone çekilişi, 7 Şubat 2024 Çarşamba günü gerçekleşti. Çekilişe milyonlarca vatandaş katıldı ve herkes büyük bir heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Kazananların isimlerinin açıklanacağı 9 Şubat 2024 Cuma günü, pek çok kişi için heyecan ve merak dolu bir bekleyiş başladı.

9 Şubat 2024 Cuma günü geldiğinde, Akbank Juzdan iPhone çekilişi sonuçları asil ve yedek talihlilerin isim listesi olarak yayınlandı. Kazananlar arasında sevinç dolu anlar yaşandı, ancak bir o kadar da heyecanlı bekleyiş devam etti. Çünkü asil talihlilerin yanı sıra yedek talihlilerin de isimleri açıklandı ve bu, herkes için bir umut kapısı olarak algılandı.

Çekilişin sonuçlarıyla birlikte, kazanan talihlilerin iPhone 15 128 GB'ı nasıl alacakları da merak konusu oldu. Akbank yetkilileri, talihlilerin iletişime geçmeleri ve ödüllerini nasıl alacakları konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapacaklarını duyurdu. Bu süreç, kazananların heyecanını ve mutluluğunu bir kat daha artırdı.

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