Akbank ile Faturalarınızı Ödeyin, Chip-Paraya Dönüşsün!

Akbank ile Faturalarınızı Ödeyin, Chip-Paraya Dönüşsün!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2024 09:03

Bankaların müşterilerine sunduğu cazip kampanyalar, finansal planlamayı ve harcama alışkanlıklarını şekillendirmekte önemli bir rol oynuyor. Akbank, bu kapsamda her ay farklı bir kampanyayla müşterilerini heyecanlandırırken, Nisan ayına özel olarak fatura ödemelerini ödüllendirme yoluna gitti. Enerjisa faturaları için verilecek otomatik ödeme talimatlarıyla, Akbank müşterileri hem faturalarını düzenli ödeme alışkanlığı kazanacak hem de chip-paralarını artırma fırsatı yakalayacak.

Akbank'ın Nisan ayı kampanyası, müşterilerin fatura ödemelerini otomatik hale getirme üzerine odaklanıyor. Kampanyaya katılmak için, müşterilerin 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Axess, Axess Öğrenci veya Free kartlarıyla Enerjisa faturalarına otomatik ödeme talimatı vermeleri gerekiyor. Her yeni talimat için, müşterilere 50 TL ila 250 TL arasında chip-para kazanma fırsatı sunuluyor.

Akbank'ın bu kampanyası, müşteri memnuniyetini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda finansal disiplini teşvik ediyor. Otomatik ödeme talimatlarıyla faturaların zamanında ödenmesi sağlanarak gecikme faizlerinden kaçınılması ve müşterilerin bütçe planlamasının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Ancak, kampanyanın bazı şartları bulunuyor. Ödül tutarı, 2 Mayıs 2024 tarihinde kartlara yüklenecek ve sadece yeni verilen talimatlar için geçerli olacak. Ayrıca, chip-paranın geri çekilmemesi için talimatların 6 ay boyunca iptal edilmemesi ve faturaların belirtilen kartlardan tahsil edilmesi gerekiyor.

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