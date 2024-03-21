Akbank Garanti Bankası ve TEB Bankası 50.000 TL Hazırladı! ATM Kartınızı Takın Hemen Hesaba Yatsın!

Akbank Garanti Bankası ve TEB Bankası üzerinden başlatılan 50.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasında Banka hesabı olan vatandaşların kendi banka hesaplarını hemen aynı gün içinde ödemeler yatırılacağı açıklandı. 50.000 TL 24 ay vade ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen bireysel müşteriler için gerçekleştirilen bu kampanyalarda 3 banka tarafından da istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve bireysel kredi kullanabileceksiniz.

Akbank Garanti Bankası ve TEB Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların banka politikalarına uygun olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor ve belirtilen şartlara uygun olarak bu krediler hesaplara yatırılıyor. banka kredi puanı 1300 lira üzerinde olan herkes başvurularını gerçekleştirebiliyor.

50.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akbank üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar SMS atarak veya bankanın mobil uygulamasını kullanarak 7 gün 24 saat bireysel tüketici kredisi kampanyasına başvurularını gerçekleştirebiliyor. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına mesaj gönderin.

Garanti Bankası üzerinden gelir belgesiz bireysel kredi kullanacak olan kişilerin Banka hesabı olması durumunda banka şubelerine gitmeden Garanti mobil uygulamasını kullanabilirler ve düşük faizli kredi için 50.000 TL'ye kadar buradan gelir belgisiz kredi başvurusu yapabilirler.

TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar t.c kimlik numarasını 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeleri halinde bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabilecek ve bu şekilde Kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapabileceklerdir. TEB Bankası müşterisi olanlar aynı zamanda cepteteb uygulamasını kullanarak da 7 gün 24 saat Kredi alabiliyor.