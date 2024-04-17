Akbank Emeklilere Yeni Promosyonlarla Müjde Veriyor: Maaşını Taşı, Kazancını Katla!

Emeklilik dönemi, hayatın keyifli ve rahat bir evresi olmalıdır. Ancak, gelirin sabit olduğu bir dönemde ek kazanç fırsatları her zaman çekici gelir. İşte tam da bu noktada, Akbank emeklilere yönelik yepyeni bir promosyon paketiyle karşımızda! Akbank, emeklilere sunulan bu yeni fırsatlarla, maaşlarını Akbank'a taşıyan herkesi büyük ödüllerle karşılıyor. Bu promosyonlar sayesinde, emeklilerin gelirleri artacak ve hayatlarına ekstra bir renk gelecek.

1. Emeklilere Özel Promosyonlar:

SGK, Bağkur veya Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alan herkes için Akbank'ın sunduğu promosyonlar oldukça cazip! Maaşını 28 Mart - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan alma taahhüdünde bulunan emekliler, büyük ödüllerin sahibi olacaklar.

2. Maaş Tutarına Göre Promosyonlar:

0 - 9.999 TL arası maaş alanlara: 5.000 TL promosyon + 1.250 TL ek promosyon = Toplam 6.250 TL promosyon

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL promosyon + 2.000 TL ek promosyon = Toplam 10.000 TL promosyon

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL promosyon + 2.500 TL ek promosyon = Toplam 12.500 TL promosyon

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL promosyon + 3.000 TL ek promosyon = Toplam 15.000 TL promosyon

Bu promosyonlarla, maaşını taşıyan her emekli daha fazla kazanacak ve ekonomik olarak daha güçlü bir konuma gelecek.

3. Kolay Başvuru İmkanı:

Akbank, emeklilerin maaşlarını Akbank'a taşımalarını ve promosyon başvurularını yapmalarını oldukça kolaylaştırıyor. Şubeye gitmeye gerek kalmadan, Akbank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu sayede, emeklilerin zamanından ve enerjisinden tasarruf etmeleri sağlanmış oluyor.