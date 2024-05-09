Akbank EMEKLİ Maaşlarını Alanlar İçin 100.000 TL hazırladı! 10 bin TL bankaya gitmeden, 90 bin TL sonra...

Akbank EMEKLİ Maaşlarını Alanlar İçin 100.000 TL hazırladı! 10 bin TL bankaya gitmeden, 90 bin TL sonra...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-05-2024 00:26

Akbank EMEKLİ Maaşlarını Alanlar İçin 100.000 TL hazırladı! 10 bin TL bankaya gitmeden, 90 bin TL sonra... Akbank üzerinden başvuru yaparak alınacak olan 100 bin TL kredi için duyuru GECE yapıldı. Emekli maaşlarını ilk defa taşıyanlar 10 bin tl onay alacak. Daha sonra 100 bin TL kredi için başvuru yapılacak ve 90 bin TL daha onay verilecek. 

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler eğer banka şubeleri üzerinden emekli maaşlarını alıyorsa ve daha önce kredi aldıysa, kredi notuna bakmadan 100 bin TL emekli kredisi için AKBANK üzerinden başvuru yapabileceklerdir. 

AKBANK SMS KREDİ

AKBANK üzerinden ayrıca SMS atarak da kredi alınmaktadır. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 4425 numarasına mesaj atarak bu bankadan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, kredi notu 1200 ve üzerinde olması, BANKA tarafından istenilen bir şart olmaktadır. 

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