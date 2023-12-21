Akbank Duyurdu: Emekli veya Sigortalı Çalışana 32 Bin TL Ödeme!

Akbank, Aralık ayında emekli ya da sigortalı maaş müşterilerine büyük ödemeler yapıyor. Mobil uygulamadan tek başvuru ile sizler de 32 bin TL ödemeyi alabilirsiniz.

Akbank Duyurdu: Emekli veya Sigortalı Çalışana 32 Bin TL Ödeme!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-12-2023 10:13

Akbank, müşterilerine yönelik yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlatarak finansal ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunuyor. Bu kampanya, özellikle emekli ve sigortalı vatandaşlara hitap ediyor. Akbank Direkt uygulaması ya da banka şubeleri aracılığıyla yapılabilecek başvurularla, 32.000 Türk Lirası'na kadar ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı sunuluyor. Bu fırsat, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için ideal bir yol olabilir. Akbank'ın sunduğu bu yeni kredi kampanyası, vatandaşlara 32.000 TL'ye kadar finansman desteği sağlıyor. Emekliler ve sigortalılar, kampanya koşullarını yerine getirerek, bu krediye hızlıca erişebilirler. Ayrıca, ay sonuna kadar yapılacak ödemelerle, finansal yüklerini kolayca yönetebilirler.

Kimlik veya Mobil Uygulama Yeterli Olacak!

Emekliler ve sigortalılar için başvuru süreci son derece kolay. Kimlik belgesi ile banka şubelerine giderek ya da Akbank'ın internet bankacılığı uygulaması üzerinden online olarak başvuru yapılabilir. Bu esneklik, başvuru sürecini herkes için daha erişilebilir hale getiriyor. Akbank ayrıca, müşterilerine SMS yoluyla hızlı ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu yöntemle başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, cep telefonlarından "Kredi" yazıp ardından T.C. kimlik numaralarını ekleyerek 44 25'e mesaj göndererek başvurabilirler. Başvuru sonuçları kısa süre içinde cep telefonlarına ulaşır. Onaylanan krediler, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kolayca kullanılabilir. Akbank Direkt uygulaması, kredi başvurusu ve diğer bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Uygulama üzerinden yapılacak başvurular, beş dakika içinde tamamlanabilir. 32.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredileri için 36 aylık geri ödeme planları oluşturulabilir. Akbank, bu kampanya ile müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılamalarını hedefliyor.

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