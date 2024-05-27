Akbank duyurdu! Başvuru yapanlar için en uygun kredi geliyor! 100.000 TL’ye kadar hemen alın!

Akbank başvuru yapacak olan kişiler için uygun faizlerle ödemeler yapacak. Nakit kredi alacak kişiler uygun faizlerle ödemeleri hesaplara atacaklardır. Kredi almak için başvuru yapmak istiyorsanız hemen aynı gün içinde destek alınacaktır. Akbank kredi başvurusu için başlattığı bu yeni kampanyada nakit kredi kullanmak isteyenlere hemen aynı gün destek verecek. Bu desteği ise bankanın mobil uygulaması üzerinden verecektir.

AKBANK 100.000 TL KREDİ KAMPANYASI BAŞLADI!

Akbank 100.000 TL kredi için başvuru yapacak olan kişilere uygun faizlerle ödemeler yapacağını açıkladı. Banka hesabınız üzerinden başvurunuzu yaparak hemen aynı gün içinde kredi alabiliyorsunuz. 100 bin TL kredi için 36 ay vadeye kadar hemen aynı gün destek verilecektir. 100.000 TL kredi başvurusu için banka sizlere hemen aynı gün içinde ödeme verecektir.

Akbank ayrıca SMS ile kredi başvuru yapma imkanı sunan bankalardan birisidir. Bankadan hesabınız varsa SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. SMS kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri almak için cep telefonları üzerinden mesaj atarak işlem yapması gerekiyor. SMS kredi için başvuru yapmak isteyenler Kredi TC kimlik yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atması gerekmektedir. Bu durumda da kredi başvurusu yapmış olacaksınız ve anında ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz.