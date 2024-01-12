Akbank duyurdu: Acil ihtiyacınıza göre 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başladı!

Akbank duyurdu: Acil ihtiyacınıza göre 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-01-2024 22:57

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu özel kampanya ile nakit ihtiyacı olan herkese hızlı ve kolay bir çözüm sunuyor. Akbank'ın "Acil Kredi Kampanyası" kapsamında, 36 ay vadeli ve düşük faizli olarak sunulan 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı, vatandaşların finansal sıkıntılarını hafifletmek için kapıda.

Bu avantajlı kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, geleneksel başvuru süreçlerini geride bırakıyor. Akbank, başvuruların hızla değerlendirilebilmesi için SMS üzerinden başvuru imkanı sunuyor. Kredi için gelir belgesi aranmıyor, bu da başvuruyu daha da kolaylaştırıyor.

Kredi onay süreci oldukça hızlı! Akbank, başvuruları aynı gün içinde değerlendirerek, acil nakit ihtiyacı olan müşterilere 36 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar kredi onayı veriyor. Bu sayede vatandaşlar, acil ihtiyaçlarına anında çözüm bulabiliyorlar.

Akbank'ın bu özel kampanyasına katılmak isteyenler, cep telefonlarından sadece bir SMS ile başvuruda bulunabilirler. "Kredi [Boşluk] TC Kimlik Numarası" yazılarak gönderilen SMS, 44 25 numarasına ulaştığında başvuru işlemi tamamlanmış oluyor.

Akbank, kredi onayı için müşterilerinden belirli kriterleri sağlamalarını bekliyor. Kredi puanı 1500 ve üzerinde olanlar hemen başvurabilirken, daha önce Akbank'tan kredi kullanmış olan müşteriler de kampanyadan faydalanabilirler. Gelir belgesi ise başvuru için gerekli değil. Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyası, sadece hızlı başvuru ve onay süreci ile değil, aynı zamanda 3 ay ertelenmiş ödemelerle de dikkat çekiyor. Bu avantajlı özellik, müşterilere ödeme kolaylığı sağlıyor.

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