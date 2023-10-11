Akbank düşük faizli emekli kredisi başladı emekli maaşı alan herkes başvuru yaparak onay alacak

Başvurdukları gün kredi onaylandığı taktirde hemen hesaba yatıyor. Bu kredinin geri ödemesi konusunda da emeklilere çok büyük kolaylıklar sağlanıyor. 2023 yılı itibariyle emekli maaşlarına zam yapıldı. Zammın ardından da pek çok banka promosyon kampanyalarını yükseltti. Son günlerde bankaların bir kısmı emekliler için farklı kampanyalar daha oluşturdu. Bu kampanyalardan bir tanesi de Akbank’tan geldi. Banka emeklilere düşük faizli emekli kredisiyle 100 bin TL’ye kredi tahsis ediyor. Bu kredinin ödeme seçenekleri oldukça uygun miktarlarda ayarlanmaktadır.

Başvuru Şartları Neler?

Akbank Emekli Kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar kendilerine uygun faiz oranlarıyla 100 bin TL’ye kadar kredi kullanabiliyorlar. Üstelik başvurular için şubeye gitme zorunluluğu da bulunmuyor. Halihazırda banka müşteri olan emekliler başvurularını Akbank’ın mobil uygulaması üzerinden iletebilirler.

Yapılan başvurunun sonuçlanması ile birlikte emekliler bu kredileri alarak kullanmaya başlayabilirler. Kredi yüksek limitli olsa bile banka emekli hesabına 100 bin TL’ye kadar kredi onayına izin veriyor. Aranan şartlar arasında ise ilk sırada bankada emekli hesabının bulunması. Aynı zamanda bireylerin icralık, bankalarla avukatlık durumda olmaması da isteniyor. Şartları taşıyan her emekli kolaylıkla kredi başvurusunu iletebiliyor. Başvurular kısa sürede sonuçlanıyor.

Emekli Kredisi Başvurusu

Akbank diğer bankalarda borcu olan emeklilere yönelik destek kredisi sağlamaktadır. Bu krediler 24 ile 36 ay arasında geri ödemeye sahiptir. 36 aya kadar vadeyle emekliler 50 bin TL için başvuruda bulunabilirler. Üstelik bankanın müşterileri ilk taksitlerini 3 aya kadar erteleyebiliyorlar. Başvurularınızı direkt Akbank Direkt uygulaması üzerinden iletebilirsiniz.

Uygulama kullanmayan emekli vatandaşlar başvuruları için kendilerine en yakın Akbank şubesini ziyaret edebilirler. Halihazırda farklı bankadan emekli maaşı alınıyorsa maaş taşıma işlemleri için de Akbank şubeleri vatandaşlara destek olmaktadır. Maaş taşıma işlemleri ardından emeklilere öze tahsis edilmiş Emekli Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

