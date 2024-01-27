Akbank Banka Hesabınız Üzerinden Alınan Yeni Ödeme Açıklandı, 80 90 100 Bin TL Para Alınacak

Akbank banka hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar için 100.000 TL'ye kadar para ödemesi yapacağını açıkladı. Akbank hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu yeni Kredi kampanyasında 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak başvurularına gerçekleştirmek isteyen tüm Bireysel müşterilerin Kredi politikalarına uygun olmaları halinde ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek ve başvurular bugünden itibaren başlayacaktır. Akbank ihtiyaç kredisi özellikle 18 yaş üzerinde olan ve banka hesabı olup kredi puanı yüksek olan tüm vatandaşlara 7 gün 24 saat onay verilerek banka hesaplarına yapılacak olan ödemeler ile birlikte verilmektedir.

Akbank üzerinden Akbank direkt uygulamasını kullanarak başvurularınızı 7 gün 24 saat yapabileceğiniz gibi aynı zamanda bankanın resmi internet sitesine girerek internet şubesi aracılığı ile birlikte de sizler de kredi kullanabilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak verilirken 50.000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak banka kendi müşterilerine düşük faizli ve masrafsız ihtiyaç kredisi ödemesi yapmaktadır.

Akbank bireysel kredi kampanyasına katıldıktan sonra onay almanız durumunda banka hesabınız üzerinden Akbank direkt uygulamasına giriş yapacak ve buradan kredi başvurunuzu gerçekleştireceksiniz. sms ile Akbank üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar ise Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu numarası olan 44 25 numarasına mesaj göndererek işlem yapabilir. 44 25 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazarak bu mesajı hemen gönderebilir ve kredi ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.