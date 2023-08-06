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Akbank banka hesabı olan kişilere yarın akşamdan sonra 80.000 lira ödeme yapılacak

Bugün başlatılan Akbank kampanyası ile banka hesabına sahip olan vatandaşlara büyük bir fırsat sunuluyor.

Akbank banka hesabı olan kişilere yarın akşamdan sonra 80.000 lira ödeme yapılacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Bu kampanya kapsamında, 80.000 TL ve üzeri ihtiyaç kredisi ödemesi yapacak olan vatandaşlara özel avantajlar sunulacak. Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapacak olan vatandaşlara, başvurularının sonucunu sadece 2 dakikada öğrenebilecekleri ve istedikleri zaman ödemelerini alabilecekleri bir fırsat sunuluyor. Ayrıca, kredi ödemeleri direkt olarak hesaplarına yatırılabilecek.

Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası ile uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Bu kampanya sayesinde hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu yapabilir, kredi ödemelerinizi hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz. Nakit ihtiyaçlarınızı hemen aynı gün içerisinde karşılayabilirsiniz.

Kampanya Detayları ve Başvuru Koşulları

Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde uygun faiz oranları ile birlikte 24 ay vadeli krediler sunuluyor. Başvurular için en az 18 yaşını doldurmuş ve bireysel müşteri olmanız yeterlidir. Başvurunuzun hızlı bir şekilde sonuçlandırılması sayesinde ödemeleriniz hesabınıza yatırılacaktır. Ayrıca, Akbank müşterisiyseniz, şubeye gitmeden Akbank Direkt uygulaması üzerinden kolayca başvurunuzu yapabilirsiniz. Gelir belgesi ve masraf gerekmeksizin kolayca kredi kullanma fırsatını yakalayabilirsiniz.

Akbank banka hesabı olan kişilere yarın akşamdan sonra 80.000 lira ödeme yapılacak

SMS İle Başvuru Kolaylığı

Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi almak isterseniz, cep telefonunuzun mesaj bölümüne "Kredi [Boşluk] T.C. Kimlik Numaranızı" yazarak 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde Akbank'ın başlatmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına SMS ile kolayca başvuru yapabilirsiniz.

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