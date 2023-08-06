Akbank 28.750 TL ödeme verecek! Bankadan açıklamada yer sabah hesaplarda olacağı belirtildi!

28.750 TL tutarında ödeme almak isteyenler, 36 ay vade seçeneğiyle kredi kullanma şansına sahip olacaklar. Akbank, düşük faizli kredi seçeneğiyle sadece banka şubelerinden değil, aynı zamanda banka müşterisi olmayan kişilere SMS yoluyla da başvuru yapabilme kolaylığı sunuyor.

SMS İle Kolay Başvuru

SMS ile başvuruda bulunmak isteyenler için banka müşterisi olma zorunluluğu yok. 28.750 TL kredi almak isteyen herkes, kredi notu 1100 ve üzerinde olanlar, cep telefonlarından mesaj atarak bu harika fırsattan yararlanabilirler. Kredi başvurusu yapmak için sadece "Kredi" yazıp bir boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı yazıp bu mesajı 4425 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

Hızlı ve Pratik: Akbank Direkt Kredisi

Eğer banka şubesine gitmeden hızlıca kredi kullanmak isteyenlerdenseniz, Akbank Direkt Kredisi sizin için ideal çözüm. İnternet bankacılığına giriş yaparak kolayca kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında, 12 aylık vade seçeneğiyle kredinizi anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

Daha Fazla Seçenek, Daha Kolay Başvuru

Akbank, ayrıca banka şubeleri ve müşteri hizmetleri aracılığıyla da kredi başvurularınızı alıyor. Başvurunuzun onaylanabilmesi için en az 1100 ve üzerinde bir kredi skoruna sahip olmanız gerekmektedir. Akbank'ın sunduğu geniş kredi imkanları ile hayallerinizi gerçekleştirmek artık çok daha kolay!