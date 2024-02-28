Akbank 10-20-30 Bin TL Kredi Verecek! TC Kimlik İle Sorgulama Ekranı Açıldı!

Akbank 10-20-30 Bin TL Kredi Verecek! TC Kimlik İle Sorgulama Ekranı Açıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-02-2024 11:10

Son dönemde Akbank, finansal ihtiyaçlarına çözüm arayan müşterilerine özel bir fırsat sunuyor. 10-20-30 bin TL gibi yüksek limitli ihtiyaç kredisi imkanlarıyla dikkat çeken Akbank, müşterilerine kolaylık sağlamak adına TC Kimlik ile sorgulama ekranı açmış durumda. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler için şartlar oldukça cazip.

Akbank 10 bin TL ve Üzeri İhtiyaç Kredisi Şartları Nedir?

Akbank'ın 10 bin TL ve üzeri ihtiyaç kredisi için belirlediği şartlar oldukça basittir. Bu krediye başvurabilmek için gerekenler şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Düzenli bir gelire sahip olmak,
  • Kredi notunun belirli bir seviyenin üzerinde olması.

Akbank 10 bin TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank'tan 10 bin TL kredi başvurusu yapmak oldukça kolaydır. Başvuru için yapmanız gereken adımlar şunlardır:

  1. En yakın Akbank şubesine veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapın.
  2. Gerekli evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayın.
  3. Başvuru formunu doldurun ve kimlik bilgilerinizi doğru bir şekilde girin.
  4. Gelir belgenizi veya maaş bordronuzu ibraz edin.
  5. Başvurunuzu bekleyin ve sonucu öğrenmek için belirlenen süre içinde takip edin.

SMS Kredi Başvurusu

Eğer zamanınız sınırlıysa veya şubeye gitmek istemiyorsanız, Akbank'a SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey, KREDİ yazıp bir boşluk bırakıp T.C. Kimlik Numaranızı yazıp Akbank'ın kredi başvuru hattı 4425'e göndermek.

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