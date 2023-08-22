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Akaryakıtta tek depoda yüzlerce TL indirim duyuruldu! Benzin, dizel, LPG fark etmez!

Benzin, dizel, LPG fark etmez! Akaryakıtta tek depoda yüzlerce TL indirim duyuruldu!

Akaryakıtta tek depoda yüzlerce TL indirim duyuruldu! Benzin, dizel, LPG fark etmez!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-08-2023 11:11

Son dönemde art arda gelen akaryakıt zamları, ulaşım ücretlerini olumsuz etkileyerek otomobil sahiplerini ve toplu taşıma kullanan vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Bu artışlarla birlikte bankalar da müşterilerine yönelik akaryakıt kampanyalarını hızlandırdı. Garanti BBVA da bu kervana katılarak yeni müşterilerine özel bir akaryakıt indirim kampanyası başlattı.

400 TL İade Fırsatı Garanti BBVA'da

Garanti BBVA, 31 Ağustos'a kadar sürecek olan yeni kampanyasını duyurdu. Bu kampanya sadece yeni müşterilere yönelik olup mobil uygulama üzerinden yapılacak görüntülü görüşme sonrasında bankaya katılan kişilere 400 TL iade fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında, Garanti müşterisi olmak isteyenlerin mobil uygulama üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" adımını takip etmesi gerekiyor. 1 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında bu adımı tamamlayarak Garanti BBVA müşterisi olan ve YAKIT400 promosyon kodunu uygulamaya giren bireysel müşteriler, 10 Eylül 2023'e kadar Paracard veya kredi kartlarıyla yapacakları akaryakıt harcamalarının yarısı kadar, en fazla 400 TL olacak şekilde ödül kazanabilecekler.

Kampanya Koşulları ve Detayları

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin daha önce Garanti Bankası müşterisi olmamaları gerekiyor. Yani kampanya sadece yeni müşterileri hedefliyor. Kampanyaya katılım için mobil uygulama üzerinden yapılan başvuru sonrasında, 10 Eylül 2023 23:59'a kadar ilk defa ve tek seferde yapılan akaryakıt harcaması gerekiyor.

Paracard veya kredi kartı ile yapılan akaryakıt harcamasının yarısı kadar, en fazla 400 TL ödül kazanılan harcama sonrası, Paracard için ilgili mevduat hesabına, kredi kartı içinse ekstre üzerinden iade edilecek.

Kampanya kapsamında elde edilen ödüller, Paracard ile yapılan harcamalarda her ayın 15'ine kadar Vadesiz TL mevduat hesaplarına, kredi kartı harcamalarında ise ilgili ekstrelere yansıtılacak.

Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden katılım sağlayamayan kişiler, kampanyadan yararlanamayacak.

Geri ödeme için müşterinin aktif bir Vadesiz TL mevduat hesabı veya kredi kartının olması gerekiyor.

Kampanya, Garanti BBVA ve iştirak çalışanları için geçerli değil.

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