AK Parti'den yeni EYT bombası! 1999 sonrası için kademeli emeklilik tablosu Bağ-Kur prim eşitleme staj ve çıraklık sigortası geldi!

1999 sonrası için kademeli emeklilik tablosu Bağ-Kur prim eşitleme staj ve çıraklık sigortası geldi! AK Parti'den yeni EYT bombası- 2022 senesinde Türkiye gündemini meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, 2023 yılında da önemini koruyarak gecikmeli de olsa hayata geçirildi.

EYT Yasası ve Temel Değişiklikler

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve bu tarih öncesine uzanan bireyleri kapsayan EYT yasası, emeklilikte yaş şartını ortadan kaldırarak prim gün sayısı ve hizmet yılı süresini esas alan bir yaklaşımı benimsemişti. Bu düzenlemeyle birlikte, uzun yıllar boyunca çalışarak prim günlerini tamamlayan ve hizmet yılı şartını sağlayan kişiler emeklilik hakkını elde etmişti. Ancak yasa, beklentileri tam anlamıyla karşılayamamış ve eleştirilere maruz kalmıştı.

Yeni Torba Yasada Neler Var?

2024 yerel seçimlerine doğru yaklaşırken, Ankara'da büyük bir heyecanla karşılanan yeni torba yasa tasarısı geliştiriliyor. AK Parti'ye yakın isimlerin aktardığı bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğinde oluşturulan ekipler, EYT yasasındaki düzenlemeleri gözden geçiriyor. Bu tasarı ile birlikte EYT konusunda daha kapsamlı değişikliklerin yapılması bekleniyor.

Kademeli Emeklilik ve Değişiklik Talepleri

Yapılan anketler, AK Parti'nin en çok eleştiri aldığı noktanın kademeli emeklilik konusu olduğunu gösteriyor. İlk işe giriş tarihi 9 Eylül 1999 ve sonrasına sahip bireylerin, EYT'lilere kıyasla daha uzun süre çalışarak emekli olmaları gerekliliği büyük tepkilere neden olmuştu. Bu noktada, işe giriş tarihine göre kademeli emeklilik uygulaması talepleri gündeme gelmişti. EMADDER (Emeklilikte Adalet Derneği) tarafından önerilen kademeli emeklilik tablosu, işe başlama tarihine göre emeklilik hakkı sağlanmasını amaçlıyordu. Bu taleplerin yerine getirilmesi veya yaş şartının daha esnek hale getirilmesi, geliştirilen yeni yasa tasarısının merkezinde yer alıyor.

Bağkur Prim Eşitlemesi ve Erken Emeklilik İmkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi açıkladığı "Küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz" vaadi, iş dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Bu değişiklik, 9000 prim günü şartını 7200'e indirerek, daha erken emeklilik imkanı sunmayı amaçlıyor. Bu düzenleme, yeni EYT yasasının içeriğinde de yer alacak ve seçim vaadi olarak sunulan önemli bir düzenleme olarak kabul edilecek.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları İçin Gelişmeler

Yeni torba yasa tasarısıyla birlikte, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına yönelik bir müjde gündeme geldi. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve bu tarih öncesine ait olan bireylerin de EYT kapsamına alınabileceği belirtiliyor. Ancak stajyerlik ve çıraklık ayrımının yapılması gerekliliği de dikkate alınıyor. Bu konuda yapılacak düzenlemelerin, seçim öncesi önemli bir adım olarak değerlendirildiği gözleniyor.