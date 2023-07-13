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Ajanslara son dakika olarak düştü! Bugünden itibaren 30 Eylül'e kadar tamamen yasaklandı: Uymayana büyük ceza var

Son dönemde ülkemizin birçok bölgesinde çıkan orman yangınları, ciddi doğa kayıplarına ve can kayıplarına sebep oldu.

Ajanslara son dakika olarak düştü! Bugünden itibaren 30 Eylül'e kadar tamamen yasaklandı: Uymayana büyük ceza var
Yayın Tarihi : 2023-07-13 11:01

Bugünden itibaren 30 Eylül'e kadar tamamen yasaklandı: Uymayana büyük ceza var. Ajanslara son dakika olarak düştü- Son dönemde ülkemizin birçok bölgesinde çıkan orman yangınları, ciddi doğa kayıplarına ve can kayıplarına sebep olmuştur. Bu acı olayların ardından Türkiye genelinde önemli bir karar alınmış ve Sinop Valiliği tarafından ormanlara girişlerin yasaklandığı duyurulmuştur.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 30 Eylül 2023 tarihine kadar belirlenen alanlar hariç olmak üzere il genelinde ormanlara girişlerin yasaklandığı ifade edilmiştir. Bu yasak, orman yangınlarına sebebiyet verme suçuyla mücadele amacıyla getirilmiştir ve yangınların önlenmesi için alınan bir önlem olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca, yasakları ihlal eden ve yangınlara sebep olan kişilere para veya hapis cezası uygulanabileceği belirtilmiştir. Bu tür caydırıcı cezalar, orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilincin artırılmasını ve insanların sorumluluklarını daha fazla hissetmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Sinop Valiliği'nin yaptığı duyuruda, şu ifadelere yer verilmiştir: "Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna bağlı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ülkemiz ve milletimiz için paha biçilemez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır."

Bu kararla birlikte, Sinop il sınırları içerisinde yetkili kurumlar tarafından belirlenen tescilli piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler 15 Temmuz 2023 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Bu yasak tüm ormanlık alanlarda geçerli olacaktır.

Karar ve önlemlere uymayan kişiler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı belirtilmiştir. Bu şekilde, yasaklara riayet etmeyenlerin caydırıcı cezalarla karşılaşacakları ve sorumsuz davranışların önüne geçileceği vurgulandı. 

Ormanlarımız, ülkemiz ve milletimiz için büyük bir değer taşımaktadır. Orman yangınları, doğal güzelliklerimizin tahrip olmasına, ekosistemlerin zarar görmesine ve canlıların yaşam alanlarının yok olmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, ormanlara girişlerin sınırlanması gibi önlemler alınarak, doğal varlıklarımızın korunması ve yangın riskinin azaltılması amaçlanıyor. 

Sinop Valiliği tarafından yapılan duyuru ile ormanlara girişlerin yasaklandığı bildirilmiştir. Bu karar, orman yangınlarına karşı önlem alınması ve orman varlıklarının korunması amacıyla getirilmiştir. Yasaklara riayet etmeyenlere caydırıcı cezalar uygulanacak olması, insanların daha sorumlu davranmasını sağlayacak ve orman yangınlarının önlenmesine katkı sağlayacaktır. Ormanlarımızın korunması, sadece bugünkü nesillerin değil, gelecek nesillerin de hakkıdır ve bu bilinçle hareket etmek büyük önem taşır. 

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