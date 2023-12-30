Ailelere Özel Destek: 10.000 TL - 50.000 TL Arası SMS İle Kredi Desteği

PTT, ihtiyaç sahibi ailelere özel finansman desteği sunan bir platform oluşturuyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar, cep telefonlarından PTT'ye SMS göndererek 10.000 TL'den 50.000 TL'ye kadar olan kredi desteğine başvurabiliyorlar. Hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleşen başvurunun yanıtı, sadece 5 dakika gibi kısa bir sürede alınıyor ve aynı gün içinde finansman desteği hesaba yatırılıyor.

Emeklilere Özel Kampanya: 36 Ay Vadeli Kredi Desteği

Özel fırsatlar sunan PTT, kampanyasını yalnızca çalışanlara değil, aynı zamanda emeklilere de yönelik olarak oluşturuyor. Emekli vatandaşlar, maaş hesaplarını PTT'ye taşıdıklarında özel desteklerden yararlanabiliyorlar. Bu destek, 36 ay vadeli kredi imkanı ile birleşerek emeklilere finansal esneklik sağlıyor.

36 Ay Vadeli Kredi Desteği: Esnek Ödeme Seçenekleri

PTT, ihtiyaç kredisi kampanyası ile 36 ay vadeli kredi desteği sunarak ödeme konusunda müşterilere esneklik sağlıyor. 3 ay ertelemeli ve uzun vadeli ödeme imkanlarıyla vatandaşlara rahat bir nefes alma fırsatı sunuyor. Bu özel avantajlardan yararlanmak isteyenlerin başvuruları, uygun koşulları sağladıkları takdirde hızlı bir şekilde değerlendirilip aynı gün içinde sonuçlanıyor.

SMS İle Kolay Başvuru

Kredi başvurusu yapmak isteyenler için PTT, pratik bir çözüm sunuyor. Cep telefonlarının mesaj bölümüne PTT yazıp TC kimlik numarasını bir boşluk bırakarak gönderen vatandaşlar, hızlı bir şekilde başvurularını tamamlayabiliyorlar. Bu mesajı 3050 numarasına gönderin.

Kampanya Detayları Özet: