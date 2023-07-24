Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşı happy eden müjdeyi verdi! 3201 TL'yi almak için kimliği göstermek yeterli

3201 TL'yi almak için kimliği göstermek yeterli! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşı happy eden müjdeyi verdi- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika müjdesiyle dar gelirli ve yardıma muhtaç kişilere yönelik önemli bir ödeme duyurdu. Buna göre, kimliklerini göstermeleri durumunda dar gelirli ailelere anında 3201 TL ödeme yapılacak. Bu sosyal yardımlaşma ve dayanışma ödemesi, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik bir destek olarak verilecek ve kimlik göstermek yeterli olacak.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından her zaman ihtiyaç sahibi kişilere çeşitli destekler sağlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın bünyesinde yer alan Genel Müdürlük, engelli aylığı için gerekli şartları taşıyan kişilere prim ödemeden yardımları sunmaktadır. Ayrıca 65 yaşını dolduran muhtaç kimsesiz ve güçsüz kişilere de aylık bağlanmaktadır. Engelli aylığı için başvuru yapan kişiler, sağlık kurulu raporunda belirtilen engel oranına göre değerlendirilmekte ve buna göre aylık ödeme tutarları belirlenmektedir.

Engelli aylığı için başvuru yapacak kişinin, sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekmektedir. Bu rapor, özürlülük ölçüsünü ve sınıflandırılmasını belirlemektedir. Engel oranı %40 ila %69 arasında olan ve başkasının yardımı olmadan hayatını sürdüremeyen kişiler ile %70 ve üzeri engel oranına sahip kişiler engelli aylığından yararlanabilirler. Başvuruda dikkate alınan diğer koşullar arasında, bakmakla yükümlü kimse olmama, gelir ve maaş olmama gibi kriterler yer almaktadır.

Kanuni olarak bakmakla yükümlü olduğu 18 yaş altındaki engelli yakını bulunan kişiler de engelli aylığı için başvuru yapabilmektedir. Bu durumda da fiili olarak bakım sağlanması ve aylık ortalama gelir seviyesinin kanunda belirtilen muhtaçlık ve yoksulluk seviyesinin altında olması şartı aranmaktadır. Engelli aylığı alınan tutar, yetim aylığından daha az ise aradaki farkı Sosyal Güvenlik Kurumu karşılamaktadır.