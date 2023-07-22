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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SED ödemelerine zam yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu olan ailelere yönelik Temmuz ayında verdiği destek ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SED ödemelerine zam yaptı
Yayın Tarihi : 2023-07-22 13:40

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, evde bakım maaşının 567 bin kişiye, Aile Destek Programı ödemelerinin ise 3.7 milyon haneye aktarıldığı belirtildi. Bu yardımların ardından, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) adı altında yapılan ödemeler de gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED yardımı ile ilgili bilgi verirken, çocukların temel ihtiyaçları ve eğitim giderlerinin karşılandığını vurguladı. Temmuz ayında yapılan SED yardımı toplamda 584.118.187 TL tutarında gerçekleşti.

Bakanlık, memur maaş zamlarının ardından destek ödemelerine de zam yaptı. Bu zamla birlikte SED yardımı ödemeleri artış gösterdi ve temmuz ayında yapılan zamlı ödemeler hesaplara yatırıldı.

SED yardımı, gelir düzeyi düşük ailelerdeki çocukların eğitim ihtiyaçlarına destek olmayı amaçlamaktadır. Gerçekleşen zamla birlikte destek ödemeleri şu şekilde güncellendi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların eğitim ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımlarında önemli bir zam yapıldığını duyurdu. Zamla birlikte, farklı yaş gruplarındaki çocuklara yönelik destek ödemeleri artırıldı.

Okul öncesi çocuklar için yapılan destek ödemesi, 2059 TL'den 2421 TL'ye yükseltildi. Bu zam, okul öncesi eğitiminin önemine vurgu yaparak, çocukların bu dönemdeki ihtiyaçlarına daha fazla destek sağlanmasını hedefliyor.

İlköğretim çağındaki çocuklar için yapılan destek ödemesi ise 3090 TL'den 3632 TL'ye yükseltildi. Bu artışla birlikte, ilköğretim çağındaki çocukların okul masraflarına daha fazla katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ortaokul çağındaki çocuklar için yapılan destek ödemesi de 3295 TL'den 3874 TL'ye yükseltildi. Bu zamla birlikte, ortaokul çağındaki öğrencilerin eğitimlerine daha fazla destek verilmesi planlanıyor.

Yükseköğretim düzeyindeki çocuklar için yapılan destek ödemesi, 3078 TL'den 4358 TL'ye yükseltildi. Böylece, üniversiteye giden gençlerin eğitim masraflarının daha iyi karşılanması hedefleniyor.

Ayrıca, muhtaç gençlerle ilgili destek ödemeleri de 1648 TL'den 1937 TL'ye yükseltildi. Bu artışla birlikte, dezavantajlı durumda olan gençlerin sosyal ve ekonomik desteği artırılarak hayat şartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği bu zamlı destek ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomik yükünü azaltmak ve çocukların eğitimine katkı sağlamak için yapılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu yardımların, ailelerin ve çocukların daha iyi bir yaşam standardına ulaşmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

Bakanlık, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik SED yardımı ile çocukların eğitimlerine ve temel gereksinimlerine katkıda bulunmayı sürdürüyor. Bu desteklerin ailelerin ekonomik yükünü hafifletmesi ve çocukların daha iyi bir gelecek elde etmelerine destek olması hedefleniyor.
 

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