  • 03 HAZİRAN Cumartesi 20:01
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Aile için toplam geliri 21 bin 500 TL’nin altında olanlara aylık 4.480 TL nakdi yardım yapılacak!

Evde yardıma muhtaç engelli veya bakıma muhtaç yaşlı yakını bulunanlara yönelik evde bakım yardımı da önemli bir sosyal yardım şeklidir.

Aile için toplam geliri 21 bin 500 TL’nin altında olanlara aylık 4.480 TL nakdi yardım yapılacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-06-2023 13:38

Son seçimlerin ardından yeni kabine şekillenirken, gündemde ilk olarak memur, emekli ve asgari ücret zammının belirlenmesi yer alıyor. Haziran ayında masaya yatırılacak olan zam oranı ise Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak. Bu durum, çalışanlar ve emekliler arasında heyecanla beklenen bir konu haline geldi. Detaylar gecce.com.tr'de. 

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da düşük gelire sahip ailelere yönelik önemli bir adım atmıştır. Bakanlık, aile içi geliri 21 bin 500 TL'nin altında olan ve belli bir gelirin altında maaş alan ailelere düzenli bir şekilde her ay 4.480 TL'ye kadar nakdi yardım yapacak. Bu yardım, ailelerin maddi açıdan desteklenmesine ve sosyal güvenceye katkı sağlamayı hedefler. 

Bahsedilen 22.664 TL'lik gelir tutarı, dört kişilik bir aile için belirlenmiş bir miktar olup, kişi başına düşen miktar ise 5.666 TL'dir. Örneğin, üç kişilik bir aile için bu sosyal yardımdan faydalanabilmek için aile içi toplam gelirin 16.998 TL veya altında olması gerekir. 

Aile için toplam geliri 21 bin 500 TL’nin altında olanlara aylık 4.480 TL nakdi yardım yapılacak!

Nakdi yardım paraları, başvuru sahiplerinin belirttiği Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank hesaplarına yatırılmaktadır. Ancak, hangi durumlarda ve kimlere bu yardımın verileceği konusunda daha detaylı bilgi almak için başvuruların nasıl ve nereye yapılabileceği önemlidir.

Evde yardıma muhtaç engelli veya bakıma muhtaç yaşlı yakını bulunanlara yönelik evde bakım yardımı da önemli bir sosyal yardım şeklidir. Engellilik sınıflandırmasına göre tam bağımlı olanlar ile günlük hayatlarını başkasının yardımı olmadan sürdüremeyecek durumda olanlar veya evde bakım ihtiyacı olan engellilere destek sağlar. 

Evde bakım yardımı için başvurular, ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü veya ilçe müdürlüklerine yapılabilmektedir. Başvurular genellikle 30 gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca, ödeme sorgulaması için e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" seçeneği kullanılır.  

  • Etiketler
iPhone 11 fiyatı yüzde 32 düştü! O market satışlara başladı! Kapış kapış satılıyor
Ronaldo Kelime-i Şehadet getirdi! Ronaldo en sonunda Müslüman oldu! İşte detaylar
Benzer Haberler
PTT 55 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte 2023 ptt personel alım ilanı PTT 55 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte 2023 ptt personel alım ilanı
210.000 TL’ye otomobil! ÖTV indirimi geldi, şaka değil gerçek fiyat! Sudan ucuza satılıyor! 210.000 TL’ye otomobil! ÖTV indirimi geldi, şaka değil gerçek fiyat! Sudan ucuza satılıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Zeynep Mansur tekerlekli sandalyeyle oy kullandı
  • 29-05-2023 10:56

Zeynep Mansur tekerlekli sandalyeyle oy kullandı

Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları
  • 31-05-2023 21:35

Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz
  • 02-06-2023 15:14

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!
  • 02-06-2023 10:59

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!

O tarihten sonra SGK girişi olanlar yaşadı! 5 yıl erken emeklilik fırsatı var, hem de EYT’siz...
  • 28-05-2023 19:21

O tarihten sonra SGK girişi olanlar yaşadı! 5 yıl erken emeklilik fırsatı var, hem de EYT’siz...