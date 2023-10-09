Aile hekimleri bugünden itibaren 5 gün boyunca hasta bakmayacak

Kocaeli'deki şiddet olayı üzerine, Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük'ten bir açıklama geldi. Mengücük, sağlık sektöründe yaşanan şiddet olaylarının "sağlıkta terör" boyutuna geldiğini belirtti. Ayrıca, bu tür şiddet olayları ve ölüm tehditleri nedeniyle birçok sağlık çalışanının artık mesleğini icra edemez hale geldiğini vurguladı.

Bu olay, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının ne denli arttığını ve bu durumun sektördeki profesyoneller için ciddi bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerin, sağlıkta şiddeti önlemek ve çalışanların güvenliğini sağlamak için etkin tedbirler alması bekleniyor.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artan boyutlarına dikkat çekti.

Mengücük'ten Uyarı: "Sağlıkta Şiddetin Olduğu Yerde Hizmet Olamaz"

Dr. Derya Mengücük, yaşanan son olaylara dikkat çekerek, "Kars'ta yaşadığı şiddet nedeniyle kalp krizi geçirip yoğun bakımda yatmakta olan hekim arkadaşımızın durumu henüz kritikken, 6 Ekim Cuma günü Kocaeli'de üç aile hekimi arkadaşımız feci şekilde darp edildi." ifadesini kullandı. Mengücük, bu tür olayların artmasıyla sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hale geldiğine vurgu yaparak, "Sağlıkta şiddetin olduğu bir ortamda kaliteli sağlık hizmetinden söz edilemez." şeklinde konuştu.

Bu açıklama, sağlık sektöründe şiddetin ne kadar büyük bir sorun haline geldiğini ve bu sorunun çözülmeye ihtiyaç duyduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık çalışanlarının emniyetinin sağlanması konusunda atılacak adımların önemi büyük.

Dr. Derya Mengücük'ün açıklamaları ışığında, sağlık sektöründe yaşanan şiddet olaylarına tepki olarak aile hekimlerinin 5 gün iş bırakma kararı aldığı ortaya çıktı.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına karşı net bir tavır alarak, “Sağlıkta şiddetin devam ettiği bu uygunsuz ortamlarda çalışanların çalışma zorunluluğu bulunmadığını, can güvenliği sağlanana kadar hizmet vermek zorunda olmadıklarını” vurguladı. Mengücük, 9 Ekim Pazartesi gününden başlamak üzere 5 gün boyunca iş bırakacaklarını ifade etti.

Mengücük ayrıca, Sağlık Bakanlığı'ndan, sadece kınama açıklamasının ötesinde daha etkin çözümler beklediklerini belirtti. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin, para cezasına çevrilmeksizin ve ertelenmeksizin hapis cezası ile sonuçlanmasını talep eden Mengücük, tüm sağlık camiasını ve kurumlarını kendileriyle dayanışma içinde olmaya çağırdı.

Bu açıklama, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi adına atılacak adımların ve alınacak tedbirlerin ne kadar acil olduğunu gösteriyor.