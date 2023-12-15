Aile destekleri devam edecek: PTT'den ödeme alabileceksiniz!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 yaş altı çocuğu olan ailelere yönelik düzenli nakdi destek ödemelerini içeren Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programını duyurdu. Bu önemli gelişme, muhtaç durumda olan ailelere nefes aldıracak nitelikte. Makalemizde, bu yeni destek programının detaylarına ve başvuru sürecine dair önemli bilgileri bulacaksınız.

SED, Türkiye genelindeki ailelere sunulan bir sosyal yardım programı olup, 18 yaş altı çocuğu bulunan ve geliri asgari ücretin üçte birinden az olan ailelere yönelik düzenlenmiştir. Destek, her ay düzenli olarak 3238 TL olarak sağlanacak ve bu ödemeler PTT veya Ziraat Bankası IBAN numarası üzerinden gerçekleştirilecek.

Destek kapsamında, hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması koşulu aranacak. Örneğin, 4 kişilik bir ailede en az bir çocuğun bulunması durumunda, ailenin aylık geliri 2.250 TL'nin altında olmalıdır. Bu kriterlere uyan aileler, her çocuk için ayrı ayrı 3238 TL destek alabilecekler.

Başvuru süreci oldukça basit. Aileler, e-devlet üzerinden veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunabilirler. Başvurular sırasında dilekçe, T.C. kimlik numarası beyanı ve gerekli durumlarda sağlık raporu, öğrenci belgesi gibi belgeler sunulmalıdır. Ayrıca, iş-kur veya meslek kurslarına başvurulduğunu gösteren belgeler de başvuru sürecini destekleyebilir.