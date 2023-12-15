Aile destekleri devam edecek: PTT'den ödeme alabileceksiniz!

Aile destekleri devam edecek: PTT'den ödeme alabileceksiniz!

Aile destekleri devam edecek: PTT'den ödeme alabileceksiniz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-12-2023 23:27

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 yaş altı çocuğu olan ailelere yönelik düzenli nakdi destek ödemelerini içeren Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programını duyurdu. Bu önemli gelişme, muhtaç durumda olan ailelere nefes aldıracak nitelikte. Makalemizde, bu yeni destek programının detaylarına ve başvuru sürecine dair önemli bilgileri bulacaksınız.

SED, Türkiye genelindeki ailelere sunulan bir sosyal yardım programı olup, 18 yaş altı çocuğu bulunan ve geliri asgari ücretin üçte birinden az olan ailelere yönelik düzenlenmiştir. Destek, her ay düzenli olarak 3238 TL olarak sağlanacak ve bu ödemeler PTT veya Ziraat Bankası IBAN numarası üzerinden gerçekleştirilecek.

Destek kapsamında, hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması koşulu aranacak. Örneğin, 4 kişilik bir ailede en az bir çocuğun bulunması durumunda, ailenin aylık geliri 2.250 TL'nin altında olmalıdır. Bu kriterlere uyan aileler, her çocuk için ayrı ayrı 3238 TL destek alabilecekler.

Başvuru süreci oldukça basit. Aileler, e-devlet üzerinden veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunabilirler. Başvurular sırasında dilekçe, T.C. kimlik numarası beyanı ve gerekli durumlarda sağlık raporu, öğrenci belgesi gibi belgeler sunulmalıdır. Ayrıca, iş-kur veya meslek kurslarına başvurulduğunu gösteren belgeler de başvuru sürecini destekleyebilir.

Benzer Haberler
Emekliler İçin Gece Yarısı Müjdesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayıyla Ek Zam Yolda! Emekliler İçin Gece Yarısı Müjdesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayıyla Ek Zam Yolda!
Asgari ücret zammı geldi! Maaşlar tek tek yükseldi! Bu sefer daha önce yapılmayan zam yapılacak Asgari ücret zammı geldi! Maaşlar tek tek yükseldi! Bu sefer daha önce yapılmayan zam yapılacak
Cumhurbaşkanı Onayıyla Emeklilere Yıl Sonu Müjdesi: 6899 TL'ye Varan Ek Ödemeler Başlıyor! Cumhurbaşkanı Onayıyla Emeklilere Yıl Sonu Müjdesi: 6899 TL'ye Varan Ek Ödemeler Başlıyor!
Emekli Seyyanen Zammı Belli Oldu! 2024 Emekli Maaşını Yüzde Kaç Etkileyecek? Emekli Seyyanen Zammı Belli Oldu! 2024 Emekli Maaşını Yüzde Kaç Etkileyecek?
TSK'da Muvazzaf Astsubay Başvuruları Başladı! Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne Alım Yapılacak! TSK'da Muvazzaf Astsubay Başvuruları Başladı! Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne Alım Yapılacak!
Emekli promosyonu yükseltildi! Emekliye müjdeli haber olarak geldi! Emekli promosyonu yükseltildi! Emekliye müjdeli haber olarak geldi!
ÇOK OKUNANLAR
“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor
  • 13-12-2023 11:14

“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...
  • 13-12-2023 11:44

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı
  • 15-12-2023 13:06

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!
  • 15-12-2023 17:27

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!

Rec Rocero “Bittim Ben “ dedi
  • 11-12-2023 17:52

Rec Rocero “Bittim Ben “ dedi