Aile Bakanlığı para musluklarını boca etti! Aylıklara tarihi zam yapıldı!

Aylıklara tarihi zam yapıldı! Aile Bakanlığı para musluklarını boca etti- Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantının ardından 2024 yılı için memur maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Bu kararın ardından aylıklara yapılacak zam oranları da merak konusu oldu. Ayrıca, aylıklara başvurabilmek için gereken şartlar da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

"2024 Maaş Zammı Sonrası Aylıklar Yüzde 44,42 Oranında Arttı"

2024 maaş zammı sonucu aylıklara yapılan zam oranlarını öğrenmek için okumaya devam edin.

Aylıklara Yapılan Zam Oranları

2024 yılında memur maaşlarına yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı, aylıklara da yansıdı. Yapılan hesaplamalara göre, aylıklara yapılan zam oranları şu şekildedir:

65 Yaş Aylığı: Temmuz ayında 2346 TL olan aylık, Ocak zammı ile 3392 TL'ye yükseldi. Evde Bakım Aylığı: Temmuz ayında 5098 TL olan aylık, Ocak zammı ile 7363 TL'ye yükseldi. Kronik Hastalık Yardımı: Temmuz ayında 5098 TL olan aylık, Ocak zammı ile 7363 TL'ye yükseldi. Engelli Aylığı %40-69: Temmuz ayında 1875 TL olan aylık, Ocak zammı ile 2708 TL'ye yükseldi. Engelli Aylığı %70 ve Üstü: Temmuz ayında 2812 TL olan aylık, Ocak zammı ile 4061 TL'ye yükseldi.

Başvuru Şartları

Aylıklara başvurabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Başvuru şartları şu şekildedir:

65 Yaş Aylığı: Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınarak kişi başına düşen aylık geliri, net asgari ücretin 1/3'ünden (2023 yılı için 3.800,78 TL) az olmalıdır.

Kronik Hastalık Yardımı: Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar başvuru yapabilir.

Engelli Aylığı %40-69 ve %70 Üzeri: Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri, net asgari ücretin 1/3'ünden (2023 yılı için 3.800,78 TL) az olmalıdır.

Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılmaktadır.