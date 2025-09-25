Ahu Yağtu’dan Sağlık Durumu Hakkında Yeni Açıklama

Oyuncu Ahu Yağtu, 16 Eylül’de geçirdiği baygınlık sonrası yapılan kontrollerde beyin anevrizması teşhisi konulmuştu. Hastanede tedavi gören ünlü oyuncu, taburcu olduğunu açıkladı.

“Şiddetli Baş Ağrıları Haricinde İyiyim”

Yağtu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Merhabalar... Epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere olan 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibariyle taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım, çok şükür.”

Teşekkür Mesajı

Oyuncu, süreç boyunca yanında olanlara teşekkür ederek şunları ekledi:

“Bu dönemde, başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın. Başta operasyonumu başarıyla tamamlayan hocama ve Girişimsel Radyoloji Bölümüne, Beyin ve Sinir Cerrahisi doktorlarına, 16 Eylül’de tüm acil ve doktor ekibiyle elinden gelenin fazlasını yapmaya özen gösteren hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.”

Ünlü oyuncunun açıklaması takipçileri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.