Ağustos 2023 Volkswagen fiyat listesi ağzıları açık bıraktı! Sıfır Polo, Golf, Taigo, T-cross, T-roc, Tiguan, Passat fiyatları kaç TL?

Sıfır Polo, Golf, Taigo, T-cross, T-roc, Tiguan, Passat fiyatları kaç TL? Ağustos 2023 Volkswagen fiyat listesi ağzıları açık bıraktı- Volkswagen, beklenmedik bir son dakika açıklamasıyla sıfır araç fiyatlarını yükselttiğini duyurdu. Bu zam ile birlikte en uygun VW aracının fiyatı şimdi 900 bin liraya kadar çıktı. Bu gelişme, otomobil severleri yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar:
Yeni Fiyatlarla Polo Serisi
Volkswagen Polo serisi de zamdan etkilenen modeller arasında yer alıyor. İşte yeni fiyatlarla Polo serisi:
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Yeni Fiyat: ₺887,500.00
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Yeni Fiyat: ₺984,400.00
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life
Yeni Fiyat: ₺1,062,500.00
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style
Yeni Fiyat: ₺1,226,400.00
T-Cross Serisinde Güncel Fiyatlar
T-Cross serisi de zamdan etkilenen bir diğer popüler seçenek. İşte güncel T-Cross fiyatları:
T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
Yeni Fiyat: ₺1,113,300.00
T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life
Yeni Fiyat: ₺1,272,700.00
T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style
Yeni Fiyat: ₺1,382,300.00
Yeni Taigo Fiyatları
Taigo serisi de Volkswagen'ın yeni fiyat politikasından etkilenen araçlar arasında yer alıyor. İşte güncellenen Taigo fiyatları:
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Yeni Fiyat: ₺1,177,200.00
Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life
Yeni Fiyat: ₺1,341,000.00
Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style
Yeni Fiyat: ₺1,510,200.00
Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG R-Line
Yeni Fiyat: ₺1,575,500.00
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style
Yeni Fiyat: ₺1,608,800.00
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line
Yeni Fiyat: ₺1,721,300.00
Yeni Golf Fiyatları
Volkswagen Golf serisi, her zaman olduğu gibi sürücülerin gözdesi olmaya devam ediyor. İşte güncellenen Golf fiyatları:
Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression
Yeni Fiyat: ₺1,133,100.00
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life
Yeni Fiyat: ₺1,347,700.00
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style
Yeni Fiyat: ₺1,519,800.00
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line
Yeni Fiyat: ₺1,583,000.00
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style
Yeni Fiyat: ₺1,618,200.00
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line
Yeni Fiyat: ₺1,728,500.00
T-Roc Serisindeki Son Durum
T-Roc serisi de zamdan etkilenen araçlar arasında yer alıyor. İşte T-Roc serisinin güncel fiyatları:
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life
Yeni Fiyat: ₺1,472,200.00
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style
Yeni Fiyat: ₺1,614,600.00
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line
Yeni Fiyat: ₺1,765,200.00
Tiguan Serisi Fiyat Güncellemesi
Volkswagen Tiguan serisi, kalite ve konforuyla dikkat çeken modeller sunuyor. İşte güncellenen Tiguan fiyatları:
Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Life
Yeni Fiyat: ₺1,761,500.00
Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance
Yeni Fiyat: ₺2,062,800.00
Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line
Yeni Fiyat: ₺2,199,600.00
Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG Elegance
Yeni Fiyat: ₺3,095,100.00
Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG R-Line
Yeni Fiyat: ₺3,314,100.00
Tiguan Allspace Serisi Zamlandı
Geniş iç mekanıyla dikkat çeken Tiguan Allspace serisi de fiyat güncellemesinden nasibini aldı. İşte güncellenen Tiguan Allspace fiyatları:
Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Life
Yeni Fiyat: ₺2,035,200.00
Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS (7 Koltuk) DSG Life
Yeni Fiyat: ₺2,092,400.00
Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance
Yeni Fiyat: ₺2,314,000.00