Ağustos 2023 Volkswagen fiyat listesi ağzıları açık bıraktı! Sıfır Polo, Golf, Taigo, T-cross, T-roc, Tiguan, Passat fiyatları kaç TL?

Sıfır Polo, Golf, Taigo, T-cross, T-roc, Tiguan, Passat fiyatları kaç TL? Ağustos 2023 Volkswagen fiyat listesi ağzıları açık bıraktı- Volkswagen, beklenmedik bir son dakika açıklamasıyla sıfır araç fiyatlarını yükselttiğini duyurdu. Bu zam ile birlikte en uygun VW aracının fiyatı şimdi 900 bin liraya kadar çıktı. Bu gelişme, otomobil severleri yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar:

Yeni Fiyatlarla Polo Serisi

Volkswagen Polo serisi de zamdan etkilenen modeller arasında yer alıyor. İşte yeni fiyatlarla Polo serisi:

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Yeni Fiyat: ₺887,500.00

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Yeni Fiyat: ₺984,400.00

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life

Yeni Fiyat: ₺1,062,500.00

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style

Yeni Fiyat: ₺1,226,400.00

T-Cross Serisinde Güncel Fiyatlar

T-Cross serisi de zamdan etkilenen bir diğer popüler seçenek. İşte güncel T-Cross fiyatları:

T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Yeni Fiyat: ₺1,113,300.00

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life

Yeni Fiyat: ₺1,272,700.00

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style

Yeni Fiyat: ₺1,382,300.00

Yeni Taigo Fiyatları

Taigo serisi de Volkswagen'ın yeni fiyat politikasından etkilenen araçlar arasında yer alıyor. İşte güncellenen Taigo fiyatları:

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Yeni Fiyat: ₺1,177,200.00

Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life

Yeni Fiyat: ₺1,341,000.00

Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style

Yeni Fiyat: ₺1,510,200.00

Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG R-Line

Yeni Fiyat: ₺1,575,500.00

Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style

Yeni Fiyat: ₺1,608,800.00

Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line

Yeni Fiyat: ₺1,721,300.00

Yeni Golf Fiyatları

Volkswagen Golf serisi, her zaman olduğu gibi sürücülerin gözdesi olmaya devam ediyor. İşte güncellenen Golf fiyatları:

Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression

Yeni Fiyat: ₺1,133,100.00

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life

Yeni Fiyat: ₺1,347,700.00

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style

Yeni Fiyat: ₺1,519,800.00

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line

Yeni Fiyat: ₺1,583,000.00

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style

Yeni Fiyat: ₺1,618,200.00

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line

Yeni Fiyat: ₺1,728,500.00

T-Roc Serisindeki Son Durum

T-Roc serisi de zamdan etkilenen araçlar arasında yer alıyor. İşte T-Roc serisinin güncel fiyatları:

T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life

Yeni Fiyat: ₺1,472,200.00

T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style

Yeni Fiyat: ₺1,614,600.00

T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line

Yeni Fiyat: ₺1,765,200.00

Tiguan Serisi Fiyat Güncellemesi

Volkswagen Tiguan serisi, kalite ve konforuyla dikkat çeken modeller sunuyor. İşte güncellenen Tiguan fiyatları:

Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Life

Yeni Fiyat: ₺1,761,500.00

Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance

Yeni Fiyat: ₺2,062,800.00

Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line

Yeni Fiyat: ₺2,199,600.00

Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG Elegance

Yeni Fiyat: ₺3,095,100.00

Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG R-Line

Yeni Fiyat: ₺3,314,100.00

Tiguan Allspace Serisi Zamlandı

Geniş iç mekanıyla dikkat çeken Tiguan Allspace serisi de fiyat güncellemesinden nasibini aldı. İşte güncellenen Tiguan Allspace fiyatları:

Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Life

Yeni Fiyat: ₺2,035,200.00

Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS (7 Koltuk) DSG Life

Yeni Fiyat: ₺2,092,400.00

Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance

Yeni Fiyat: ₺2,314,000.00