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Ağustos 2023 Toyota fiyat listesi şok geçirtti! Corolla, Yaris, Yaris Cross, Corolla Cross, CHR, RAV4, Camry fiyatları kaç TL?

Toyota araç fiyatlarına gelen yüksek oranlı zam haberleri tüm otomobil severleri şaşırttı.

Ağustos 2023 Toyota fiyat listesi şok geçirtti! Corolla, Yaris, Yaris Cross, Corolla Cross, CHR, RAV4, Camry fiyatları kaç TL?
Yayın Tarihi : 2023-08-02 12:00

Corolla, Yaris, Yaris Cross, Corolla Cross, CHR, RAV4, Camry fiyatları kaç TL? Ağustos 2023 Toyota fiyat listesi şok geçirtti-  Toyota araç fiyatlarına gelen yüksek oranlı zam haberleri tüm otomobil severleri şaşırttı. En popüler modellerden biri olan Toyota Corolla'nın fiyatlarında yaşanan bu ani artışla birlikte, en uygun Toyota Corolla modeli bile 1 milyon lirayı aşmış durumda.

Toyota'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, Ağustos 2023 fiyat listesi güncellendi ve araç fiyatlarına önemli bir zam yapıldı. Özellikle en uygun model olan Vision 1.5 motorlu Corolla'nın fiyatında yaşanan değişiklik dikkat çekiyor. Geçen ay 998 bin 950 TL olan bu modelin fiyatı, bu ay 130 binden fazla artarak 1 milyon 133 bin 500 TL'ye yükseldi.

Ağustos 2023 Toyota fiyat listesine göz attığımızda, en uygun fiyatlı Toyota modelinin bile artık 1 milyon liranın altında satılmadığını görebiliyoruz.

Ağustos 2023 Toyota Fiyat Listesi: Corolla, Yaris, Yaris Cross, Corolla Cross, CHR, RAV4, Camry Fiyatları

İşte Ağustos 2023 Toyota fiyat listesinden bazı modeller ve fiyatları:

Corolla Fiyatları:

  • 1.5 Vision: 1.133.550 TL
  • 1.5 Vision Multidrive S: 1.182.800 TL
  • 1.5 Dream Multidrive S: 1.299.000 TL
  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.378.550 TL
  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.461.900 TL
  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.580.000 TL

Corolla Hybrid Fiyatları:

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.504.400 TL
  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: 1.559.300 TL
  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.599.900 TL
  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.718.050 TL

Yaris Cross Fiyatları:

  • 1.5 Dream Multidrive S: 1.364.500 TL
  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.395.300 TL
  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.453.600 TL

Bu fiyat artışlarıyla birlikte, Toyota modellerinin genel fiyat seviyesinin yükseldiği görülmektedir. Otomobil severler artık daha yüksek meblağları gözden çıkararak araç sahibi olmak zorunda kalacak gibi görünüyor.

Toyota'nın Ağustos 2023 fiyat listesinde yer alan diğer modellerin fiyatlarına da yakından göz atabilirsiniz. Otomobil piyasasındaki bu fiyat artışları, araç alımı planlayanların bütçelerini tekrar gözden geçirmelerine neden olabilir.

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