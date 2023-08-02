Ağustos 2023 Opel fiyat listesi ağızları açık bıraktı! Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland fiyatları ne kadar?

Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland fiyatları ne kadar? Ağustos 2023 Opel fiyat listesi ağızları açık bıraktı- Araç fiyatlarında Ağustos ayıyla birlikte yaşanan artışlar, otomobil tutkunlarını yakından ilgilendiriyor. Son dakika bilgilerine göre, Opel'in güncellenen fiyat listesi ve yeni seçenekleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Opel Corsa: Yenilenen Fiyatlar ve Ödeme Seçenekleri

Opel'in en popüler modellerinden Corsa, Ağustos 2023 güncellemesiyle dikkat çekiyor. Yenilenen fiyat listesine göre Corsa'nın çeşitli versiyonlarının fiyatlarında artışlar yaşanmıştır. İşte güncellenen Corsa fiyatları ve ödeme seçenekleri:

1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance - Başlangıç Fiyatı: 880.900 TL

12 Ay %1,99 faizle 200.000 TL'ye kadar ödeme imkanı.

1.2 100 HP Benzin AT8 Edition - Fiyat: 1.008.900 TL

1.2 100 HP Benzin AT8 Elegance - Fiyat: 1.060.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate - Fiyat: 1.191.900 TL

Corsa elektrikli versiyonu da göz alıcı fiyatları ve ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor:

Elektrikli Corsa - Başlangıç Fiyatı: 1.226.900 TL

12 Ay %1,99 faizle 200.000 TL'ye kadar ödeme imkanı.

20.000 TL değerinde Eşarj kartı hediye edilmektedir.

Opel Astra: Yeni Fiyatlarla Dikkat Çekiyor

Ağustos 2023 güncellemesiyle Opel Astra, yeni fiyatları ve ödeme seçenekleriyle otomobil severleri cezbetmeye devam ediyor. Yenilenen fiyat listesine göre Astra'nın çeşitli versiyonlarının fiyatlarında değişiklikler göze çarpıyor:

1.2 130 HP Benzin MT6 Edition - Başlangıç Fiyatı: 1.239.900 TL

12 Ay %1,99 faizle 200.000 TL'ye kadar ödeme imkanı.

1.2 130 HP Benzin AT8 Edition - Fiyat: 1.397.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance - Fiyat: 1.541.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 GS - Fiyat: 1.674.900 TL

1.5 130 HP Dizel AT8 Edition - Fiyat: 1.488.900 TL

Opel Crossland: Stil ve Konforun Uyumuna Bakış

Crossland, yenilenen fiyatları ve ödeme seçenekleriyle Ağustos 2023'te göz kamaştırıyor. Farklı versiyonlarıyla dikkat çeken Crossland'in fiyatları aşağıdaki gibidir:

1.2 110 HP Benzin MT6 Essential - Başlangıç Fiyatı: 1.104.900 TL

12 Ay %1,99 faizle 200.000 TL'ye kadar ödeme imkanı.

1.2 130 HP Benzin AT6 Essential - Fiyat: 1.222.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT6 Elegance - Fiyat: 1.309.900 TL

Elegance versiyonunda 12 Ay %1,99 faizle 250.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunulmaktadır.

Opel Mokka: Güç ve Estetiğin Buluşması

Opel Mokka, Ağustos 2023 güncellemesiyle iddialı fiyatları ve cazip ödeme seçenekleriyle öne çıkıyor. Fiyat listesi aşağıdaki gibi şekillenmiştir:

1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance - Başlangıç Fiyatı: 1.415.900 TL

12 Ay %1,99 faizle 200.000 TL'ye kadar ödeme imkanı.

1.2 130 HP Benzin AT8 GS - Fiyat: 1.537.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate - Fiyat: 1.630.900 TL

Mokka elektrikli versiyonu da çarpıcı fiyatları ve ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor:

Elektrikli Mokka - Başlangıç Fiyatı: 1.493.900 TL

12 Ay %1,99 faizle 200.000 TL'ye kadar ödeme imkanı.

20.000 TL değerinde Eşarj kartı hediye edilmektedir

Grandland Başlangıç Fiyatı - 1.698.900 TL

12 Ay %1,99 faizle 300.000 TL'ye kadar ödeme imkânı.

100.000 TL takas desteği sunulmaktadır.

Grandland, geniş iç mekânı, güçlü motor seçenekleri ve konforlu sürüş deneyimiyle dikkat çekiyor. Farklı versiyonlarına göre uygun ödeme seçenekleri ve cazip fiyatlar sunan Grandland, hem aileleri hem de bireysel kullanıcıları cezbetmeye devam ediyor.