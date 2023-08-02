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Ağustos 2023 Kia yeni fiyat listesi okkalı geldi: Sıfır Picanto, Rio, Xceed, Niro, Sportage, Cerato fiyatları kaç TL?

Kia tarafından yapılan son açıklamaya göre, araç fiyatlarındaki yeni düzenlemeler ve zamlar duyuruldu.

Ağustos 2023 Kia yeni fiyat listesi okkalı geldi: Sıfır Picanto, Rio, Xceed, Niro, Sportage, Cerato fiyatları kaç TL?
Yayın Tarihi : 2023-08-02 12:02

Sıfır Picanto, Rio, Xceed, Niro, Sportage, Cerato fiyatları kaç TL? Ağustos 2023Kia yeni fiyat listesi okkalı geldi- Kia tarafından yapılan son açıklamaya göre, araç fiyatlarındaki yeni düzenlemeler ve zamlar duyuruldu. Yayınlanan yeni fiyat listesine göre, Kia araçlarının fiyatlarında büyük artışlar görüldü. Özellikle en uygun modelin fiyatının 790 bin liraya kadar çıktığı görülüyor. ÖTV matrah düzenlemesinin Kasım 2022'den bu yana yapıldığını göz önünde bulundurursak, bu süreçte fiyatların neredeyse 2 kat arttığı görülüyor.

Sıfır Picanto, Rio, Xceed, Niro, Sportage, Cerato fiyatları 

Picanto Fiyat Listesi:

  • Picanto 1.0L 67 PS AMT, Benzin, Feel: 790.000 TL
  • Picanto 1.0L 67 PS AMT, Benzin, Live: 800.000 TL
  • Picanto 1.0L 67 PS AMT, Benzin, Cool: 825.000 TL
  • Picanto 1.2L 84 PS AMT, Benzin, Feel: 825.000 TL

Kia Yeni Rio Fiyat Listesi:

  • Rio 1.4L 100 PS Otomatik, Benzin, Cool: 955.000 TL
  • Rio 1.4L 100 PS Otomatik, Benzin, Elegance Konfor: 1.058.000 TL

Kia Stonic Fiyat Listesi:

  • Stonic 1.2L 84 PS Manuel, Benzin, Cool: 965.000 TL
  • Stonic 1.4L 100 PS Otomatik, Benzin, Cool: 1.045.000 TL
  • Stonic 1.4L 100 PS Otomatik, Benzin, Business: 1.120.000 TL
  • Stonic 1.4L 100 PS Otomatik, Benzin, Elegance: 1.160.000 TL
  • Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik), Benzin, Cool: 1.140.000 TL
  • Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik), Benzin, Business: 1.180.000 TL
  • Stonic 1.4L 100 PS Otomatik, Benzin, Prestige: 1.220.000 TL

Kia Cerato Fiyat Listesi:

  • Cerato 1.6L 128 PS Otomatik, Benzin, Elegance: 1.240.000 TL
  • Cerato 1.6L 128 PS Otomatik, Benzin, Prestige: 1.390.000 TL

Bu listede yer alan diğer modellerin fiyatlarını da inceleyebilirsiniz. Kia araç fiyatlarındaki bu artışlar, otomobil almayı düşünenlerin bütçelerini yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir. ÖTV düzenlemeleri ve diğer faktörler, otomobil piyasasındaki fiyatları etkilemeye devam ediyor.

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