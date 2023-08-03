Ağustos 2023 Honda sıfır araba ve motosiklet fiyat listesi şok geçirtti! Civic, HRV, Accord, CRV, Type R fiyatları kaç para?

Civic, HRV, Accord, CRV, Type R fiyatları kaç para? Ağustos 2023 Honda sıfır araba ve motosiklet fiyat listesi şok geçirtti- Japon otomobil üreticisi Honda, güncel fiyat listesini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Honda'nın tüm modellerinin yeni fiyatları belli oldu. Fiyatlardaki artışlar oldukça dengeli bir şekilde gerçekleşti ve en ucuz modelin fiyatı 1 milyonun altında tutuldu.

Yeni Fiyat Listesi:

Jazz e:HEV: Yeni fiyat listesine göre, Jazz e:HEV modeli 1 milyon 362 bin liradan satışa sunuluyor. Diğer segmenti ise 1 milyon 407 bin lira olarak belirlendi.

Honda City: City modelinde iki farklı segment bulunuyor. Temel model City'nin fiyatı 976 bin lira iken dolu paket seçeneği 1 milyon 4 bin lira olarak güncellendi.

Civic: Honda'nın ikonik modeli Civic'in fiyatı ise artık 1,5 milyon liranın üzerinde yer alıyor. 1.5L VTEC Turbo ECO modeli 1 milyon 573 bin lira olarak belirlenirken, dolu paketi 1 milyon 704 bin lira seviyesine çıktı. 1.5L VTEC Turbo Benzinli seçeneğinin fiyatı da 1 milyon 573 bin lira olarak açıklandı, dolu paketi ise 1 milyon 704 bin TL oldu.

HR-V e:HEV: Honda HR-V e:HEV modeli için en düşük fiyat 1 milyon 704 bin lira olarak güncellenirken, en yüksek paketin fiyatı ise 1 milyon 879 bin lira olarak belirlendi.

Accord: Honda Accord modeli için iki ayrı segment mevcut. Temel model Accord'un fiyatı 2 milyon 89 bin 500 lira iken dolu paketi 2 milyon 234 bin lira olarak güncellendi.

Honda, fiyat güncellemeleriyle birlikte modellerinin yenilikçi özellikleri ve dayanıklılığıyla dikkat çeken seçenekler sunmaya devam ediyor. Otomobil severler, bu güncel fiyat listesiyle ihtiyaçlarına uygun bir Honda modeli seçerek kaliteli sürüş deneyiminin keyfini sürebilirler.