Advert

Ağustos 2023 Honda sıfır araba ve motosiklet fiyat listesi şok geçirtti! Civic, HRV, Accord, CRV, Type R fiyatları kaç para?

Japon otomobil üreticisi Honda, güncel fiyat listesini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Honda'nın tüm modellerinin yeni fiyatları belli oldu.

Ağustos 2023 Honda sıfır araba ve motosiklet fiyat listesi şok geçirtti! Civic, HRV, Accord, CRV, Type R fiyatları kaç para?
Yayın Tarihi : 2023-08-03 15:15

Civic, HRV, Accord, CRV, Type R fiyatları kaç para? Ağustos 2023 Honda sıfır araba ve motosiklet fiyat listesi şok geçirtti-  Japon otomobil üreticisi Honda, güncel fiyat listesini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Honda'nın tüm modellerinin yeni fiyatları belli oldu. Fiyatlardaki artışlar oldukça dengeli bir şekilde gerçekleşti ve en ucuz modelin fiyatı 1 milyonun altında tutuldu.

Yeni Fiyat Listesi:

  • Jazz e:HEV: Yeni fiyat listesine göre, Jazz e:HEV modeli 1 milyon 362 bin liradan satışa sunuluyor. Diğer segmenti ise 1 milyon 407 bin lira olarak belirlendi.

  • Honda City: City modelinde iki farklı segment bulunuyor. Temel model City'nin fiyatı 976 bin lira iken dolu paket seçeneği 1 milyon 4 bin lira olarak güncellendi.

  • Civic: Honda'nın ikonik modeli Civic'in fiyatı ise artık 1,5 milyon liranın üzerinde yer alıyor. 1.5L VTEC Turbo ECO modeli 1 milyon 573 bin lira olarak belirlenirken, dolu paketi 1 milyon 704 bin lira seviyesine çıktı. 1.5L VTEC Turbo Benzinli seçeneğinin fiyatı da 1 milyon 573 bin lira olarak açıklandı, dolu paketi ise 1 milyon 704 bin TL oldu.

  • HR-V e:HEV: Honda HR-V e:HEV modeli için en düşük fiyat 1 milyon 704 bin lira olarak güncellenirken, en yüksek paketin fiyatı ise 1 milyon 879 bin lira olarak belirlendi.

  • Accord: Honda Accord modeli için iki ayrı segment mevcut. Temel model Accord'un fiyatı 2 milyon 89 bin 500 lira iken dolu paketi 2 milyon 234 bin lira olarak güncellendi.

Honda, fiyat güncellemeleriyle birlikte modellerinin yenilikçi özellikleri ve dayanıklılığıyla dikkat çeken seçenekler sunmaya devam ediyor. Otomobil severler, bu güncel fiyat listesiyle ihtiyaçlarına uygun bir Honda modeli seçerek kaliteli sürüş deneyiminin keyfini sürebilirler.

Benzer Haberler
Ağustos 2023 Mercedes Benz fiyat listesi şaşkına çevirdi! İşte Mercedes A-B-C-EQEve E-serisi sıfır araba fiyatları Ağustos 2023 Mercedes Benz fiyat listesi şaşkına çevirdi! İşte Mercedes A-B-C-EQEve E-serisi sıfır araba fiyatları
Ağustos 2023 Ford fiyat listesinde büyük sürpriz! Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Mustang fiyatlarına yüksek zam geldi! Ağustos 2023 Ford fiyat listesinde büyük sürpriz! Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Mustang fiyatlarına yüksek zam geldi!
Ağustos 2023 Renault fiyat listesi vatandaşları şaşırttı! Clio, Taliant, Megane Sedan-Elektrikli, Zoe, Austral fiyatları kaç TL? Ağustos 2023 Renault fiyat listesi vatandaşları şaşırttı! Clio, Taliant, Megane Sedan-Elektrikli, Zoe, Austral fiyatları kaç TL?
Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik: Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu? Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik: Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu?
Az Önce Tebliğ Edildi! 1999 Öncesi Sigortası Olanlar Dikkat! Erken Emekli Olma Fırsatı Az Önce Tebliğ Edildi! 1999 Öncesi Sigortası Olanlar Dikkat! Erken Emekli Olma Fırsatı
Bu sabah duyuruldu! EYT'li değilseniz üzülmeyin! Şart, şurt olmadan emekli olabilirsiniz! Emekli olmak isteyene hızır gibi yetişti! Bu sabah duyuruldu! EYT'li değilseniz üzülmeyin! Şart, şurt olmadan emekli olabilirsiniz! Emekli olmak isteyene hızır gibi yetişti!
ÇOK OKUNANLAR
2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!
  • 28-07-2023 22:29

2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!
  • 29-07-2023 17:55

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!
  • 01-08-2023 20:01

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!