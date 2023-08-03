Ağustos 2023 Ford fiyat listesinde büyük sürpriz! Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Mustang fiyatlarına yüksek zam geldi!

Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Mustang fiyatlarına yüksek zam geldi! Ağustos 2023 Ford fiyat listesinde büyük sürpriz- Ford, Türkiye pazarında yapılan son dakika açıklamasıyla gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre, Ford'un fiyat listesine zam geldiği duyuruldu. Bu güncelleme ile birlikte birçok modelin fiyatlarında artış yaşandı. İşte Ford'un güncellenen fiyat listesi ve yeni modeller hakkında detaylı bilgiler:

Fiesta Fiyat Listesi: Yenilikçi Modeller ve Fiyatları

2023 yılında Ford'un popüler modeli Fiesta'nın fiyatlarında önemli değişiklikler yaşandı. Yeni güncelleme ile birlikte Fiesta'nın farklı versiyonlarının fiyatlarında artış görüldü. İşte Fiesta'nın güncellenen fiyat listesi:

2023 Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75PS: 5 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 - 987.300 TL

2023 Titanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS: 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 - 1.350.300 TL

2023 ST Hatchback 1.5L Ecoboost 200PS: 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 - 1.527.500 TL

Focus Fiyat Listesi: Performans ve Konforun Buluştuğu An

Ford'un dikkat çeken modellerinden biri olan Focus, yeni fiyat listesiyle karşımıza çıkıyor. Yenilenen versiyonları ve artan fiyatlarıyla Focus, performans ve konforu bir araya getiriyor. İşte Focus'un güncellenen fiyat listesi: