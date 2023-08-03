Ağustos 2023 Ford fiyat listesinde büyük sürpriz! Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Mustang fiyatlarına yüksek zam geldi!

Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Mustang fiyatlarına yüksek zam geldi! Ağustos 2023 Ford fiyat listesinde büyük sürpriz- Ford, Türkiye pazarında yapılan son dakika açıklamasıyla gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre, Ford'un fiyat listesine zam geldiği duyuruldu. Bu güncelleme ile birlikte birçok modelin fiyatlarında artış yaşandı. İşte Ford'un güncellenen fiyat listesi ve yeni modeller hakkında detaylı bilgiler:
Fiesta Fiyat Listesi: Yenilikçi Modeller ve Fiyatları
2023 yılında Ford'un popüler modeli Fiesta'nın fiyatlarında önemli değişiklikler yaşandı. Yeni güncelleme ile birlikte Fiesta'nın farklı versiyonlarının fiyatlarında artış görüldü. İşte Fiesta'nın güncellenen fiyat listesi:
- 2023 Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75PS: 5 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 - 987.300 TL
- 2023 Titanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS: 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 - 1.350.300 TL
- 2023 ST Hatchback 1.5L Ecoboost 200PS: 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 - 1.527.500 TL
Focus Fiyat Listesi: Performans ve Konforun Buluştuğu An
Ford'un dikkat çeken modellerinden biri olan Focus, yeni fiyat listesiyle karşımıza çıkıyor. Yenilenen versiyonları ve artan fiyatlarıyla Focus, performans ve konforu bir araya getiriyor. İşte Focus'un güncellenen fiyat listesi:
- 2023 Trend X Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS: 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 - 1.244.300 TL
- 2023 Trend X Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS: 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 - 1.414.300 TL
- 2023 Titanium Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS: 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 - 1.432.700 TL
- 2023 Trend X Sedan 1.5L EcoBlue 115PS: 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 - 1.540.000 TL
- 2023 Titanium Sedan 1.5L EcoBlue 115PS: 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 - 1.640.700 TL
- 2023 Titanium Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS: 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 - 1.691.000 TL
- 2023 Titanium Station Wagon 1.5L EcoBlue 115PS: 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 - 1.716.100 TL
- 2023 Active Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS: 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 - 1.691.000 TL
- 2023 Active Station Wagon 1.5L EcoBlue 115PS: 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 - 1.716.100 TL
- 2023 ST-Line Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS: 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 - 1.741.300 TL
- 2023 Titanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS: 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 - 1.638.700 TL
- 2023 Titanium Station Wagon 1.0L mHEV EcoBoost 125PS: 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 - 1.663.900 TL
- 2023 Active Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS: 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 - 1.638.700 TL
- 2023 Active Station Wagon 1.0L mHEV EcoBoost 125PS: 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 - 1.663.900 TL
- 2023 ST-Line Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS: 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 - 1.638.700 TL
- 2023 Titanium Sedan (16 inç Jant) 1.5L Ti-VCT 123PS: 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 - 1.426.200 TL
- 2023 Titanium X Sedan 1.0L EcoBoost 125PS: 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 - 1.317.200 TL
- 2023 Titanium Stil Sedan 1.0L EcoBoost 125PS: 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 - 1.294.500 TL
- 2023 Active Stil Station Wagon 1.0L mHEV EcoBoost 125PS: 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 - 1.688.800 TL
- 2023 Active X Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS: 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 - 1.700.500 TL
- 2023 Active X Station Wagon 1.0L mHEV EcoBoost 125PS: 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 - 1.724.000 TL
- 2023 Titanium X Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS: 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 - 1.690.400 TL
- 2023 Titanium Stil Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS: 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 - 1.665.300 TL