Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik: Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu?

Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu? Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik- Dacia marka araçlarda Ağustos ayı itibariyle düşük oranda fiyat güncellemeleri yapıldı. Bu güncellemeler, genel olarak segmentlere hafif artışlar getirirken, Dacia'nın uygun fiyat politikasının devam ettiği görüldü.
Yeni Sandero:
- Essential Tce 90 bg CVT: 890.000 ₺
Opsiyonlar:
- Yedek Lastik: 6.000 ₺
- Özel Renk: 6.500 ₺
- Metalik Renk: 6.500 ₺
- Arka Park Sensörü: 4.500 ₺
Yeni Sandero Stepway:
- Essential Stepway Tce 90 bg: 874.000 ₺
- Essential Stepway Eco-G 100 bg: 908.000 ₺
- Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 920.000 ₺
- Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 971.000 ₺
- Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 1.001.000 ₺
Opsiyonlar:
- Yedek Lastik: 6.000 ₺
- Metalik Renk: 6.500 ₺
- Media Display (8" Multimedya sistemi, Bluetooth, Apple CarPlay): 15.250 ₺
- Arka Park Sensörü: 4.500 ₺
- Elektrikli Cam Tavan: 38.000 ₺
- Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, Apple CarPlay: 7.000 ₺
- 16" Alüminyum Jantlar: 12.000 ₺
- Sürüş Destek Paketi: Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü: 9.500 ₺
- Teknoloji Paketi: Yüksek konsol, Elektrikli park freni: 14.000 ₺
Yeni Duster:
- Essential TCe 90 bg: 985.000 ₺
- Essential ECO-G 100 bg: 1.028.000 ₺
- Expression ECO- G 100 bg: 1.043.000 ₺
- Essential Blue dCi 115 bg 4x2: 1.082.000 ₺
- Essential TCe 150 bg EDC: 1.084.000 ₺
- Essential TCe 150 bg 4x4: 1.155.000 ₺
- Journey TCe 150 bg EDC: 1.176.000 ₺
- Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.245.000 ₺
- Extreme TCe 150 bg EDC: 1.212.000 ₺
Opsiyonlar:
- Yedek Lastik: 7.500 ₺
- Metalik Renk: 7.000 ₺
- 16" Alüminyum jantlar: 14.000 ₺
- Navigasyon: 7.500 ₺
- Isıtmalı ön koltuklar: 7.500 ₺
- 360° Kamera: 13.000 ₺
- Eller Serbest Dacia Kart Sistemi: 9.500 ₺
- 17'' Alüminyum Alaşımlı Jantlar: 2.000 ₺
Spring:
- Extreme Electric 65 bg: 969.000 ₺
Opsiyonlar:
- Mod 2 Ev Tipi Şarj Kablosu (AC): 16.000 ₺
- Yedek Lastik: 5.500 ₺
Yeni Jogger:
- Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.034.000 ₺
- Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.048.000 ₺
- Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.054.000 ₺
- Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.069.000 ₺
- Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.105.000 ₺
- Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.120.000 ₺
Opsiyonlar:
- Yedek Lastik: 7.500 ₺
- Özel Renk: 7.000 ₺
- Metalik Renk: 7.000 ₺
- Arka Park Sensörü: 4.500 ₺
- 16" Alüminyum Jantlar: 15.750 ₺
- Sürüş Destek Paketi: Kör nokta uyarı sistemi ve Ön park sensörü: 9.500 ₺
- Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, ilave 1 adet USB, ilave 2 adet Hoparlör: 6.500 ₺
- Teknoloji Paketi: Yüksek konsol ve Elektrikli park freni: 20.750 ₺
- Konfor Paketi: Kör nokta uyarı sistemi, Ön park sensörü, Yüksek konsol ve Elektrikli park freni: 21.250 ₺
Dacia marka araçlarının güncellenmiş fiyat listesiyle birlikte, müşteriler uygun fiyatlarla kaliteli otomobil seçeneklerine sahip olmayı sürdürebilecekler.