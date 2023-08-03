Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik: Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu?

Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu? Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik- Dacia marka araçlarda Ağustos ayı itibariyle düşük oranda fiyat güncellemeleri yapıldı. Bu güncellemeler, genel olarak segmentlere hafif artışlar getirirken, Dacia'nın uygun fiyat politikasının devam ettiği görüldü.

Yeni Sandero:

Essential Tce 90 bg CVT: 890.000 ₺

Opsiyonlar:

Yedek Lastik: 6.000 ₺

Özel Renk: 6.500 ₺

Metalik Renk: 6.500 ₺

Arka Park Sensörü: 4.500 ₺

Yeni Sandero Stepway:

Essential Stepway Tce 90 bg: 874.000 ₺

Essential Stepway Eco-G 100 bg: 908.000 ₺

Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 920.000 ₺

Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 971.000 ₺

Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 1.001.000 ₺

Opsiyonlar:

Yedek Lastik: 6.000 ₺

Metalik Renk: 6.500 ₺

Media Display (8" Multimedya sistemi, Bluetooth, Apple CarPlay): 15.250 ₺

Arka Park Sensörü: 4.500 ₺

Elektrikli Cam Tavan: 38.000 ₺

Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, Apple CarPlay: 7.000 ₺

16" Alüminyum Jantlar: 12.000 ₺

Sürüş Destek Paketi: Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü: 9.500 ₺

Teknoloji Paketi: Yüksek konsol, Elektrikli park freni: 14.000 ₺

Yeni Duster:

Essential TCe 90 bg: 985.000 ₺

Essential ECO-G 100 bg: 1.028.000 ₺

Expression ECO- G 100 bg: 1.043.000 ₺

Essential Blue dCi 115 bg 4x2: 1.082.000 ₺

Essential TCe 150 bg EDC: 1.084.000 ₺

Essential TCe 150 bg 4x4: 1.155.000 ₺

Journey TCe 150 bg EDC: 1.176.000 ₺

Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.245.000 ₺

Extreme TCe 150 bg EDC: 1.212.000 ₺

Opsiyonlar:

Yedek Lastik: 7.500 ₺

Metalik Renk: 7.000 ₺

16" Alüminyum jantlar: 14.000 ₺

Navigasyon: 7.500 ₺

Isıtmalı ön koltuklar: 7.500 ₺

360° Kamera: 13.000 ₺

Eller Serbest Dacia Kart Sistemi: 9.500 ₺

17'' Alüminyum Alaşımlı Jantlar: 2.000 ₺

Spring:

Extreme Electric 65 bg: 969.000 ₺

Opsiyonlar:

Mod 2 Ev Tipi Şarj Kablosu (AC): 16.000 ₺

Yedek Lastik: 5.500 ₺

Yeni Jogger:

Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.034.000 ₺

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.048.000 ₺

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.054.000 ₺

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.069.000 ₺

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.105.000 ₺

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.120.000 ₺

Opsiyonlar:

Yedek Lastik: 7.500 ₺

Özel Renk: 7.000 ₺

Metalik Renk: 7.000 ₺

Arka Park Sensörü: 4.500 ₺

16" Alüminyum Jantlar: 15.750 ₺

Sürüş Destek Paketi: Kör nokta uyarı sistemi ve Ön park sensörü: 9.500 ₺

Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, ilave 1 adet USB, ilave 2 adet Hoparlör: 6.500 ₺

Teknoloji Paketi: Yüksek konsol ve Elektrikli park freni: 20.750 ₺

Konfor Paketi: Kör nokta uyarı sistemi, Ön park sensörü, Yüksek konsol ve Elektrikli park freni: 21.250 ₺

Dacia marka araçlarının güncellenmiş fiyat listesiyle birlikte, müşteriler uygun fiyatlarla kaliteli otomobil seçeneklerine sahip olmayı sürdürebilecekler.