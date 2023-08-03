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Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik: Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu?

Dacia marka araçlarda Ağustos ayı itibariyle düşük oranda fiyat güncellemeleri yapıldı.

Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik: Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu?
Yayın Tarihi : 2023-08-03 15:18

Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu? Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik-  Dacia marka araçlarda Ağustos ayı itibariyle düşük oranda fiyat güncellemeleri yapıldı. Bu güncellemeler, genel olarak segmentlere hafif artışlar getirirken, Dacia'nın uygun fiyat politikasının devam ettiği görüldü.

Yeni Sandero:

  • Essential Tce 90 bg CVT: 890.000 ₺

Opsiyonlar:

  • Yedek Lastik: 6.000 ₺
  • Özel Renk: 6.500 ₺
  • Metalik Renk: 6.500 ₺
  • Arka Park Sensörü: 4.500 ₺

Yeni Sandero Stepway:

  • Essential Stepway Tce 90 bg: 874.000 ₺
  • Essential Stepway Eco-G 100 bg: 908.000 ₺
  • Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 920.000 ₺
  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 971.000 ₺
  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 1.001.000 ₺

Opsiyonlar:

  • Yedek Lastik: 6.000 ₺
  • Metalik Renk: 6.500 ₺
  • Media Display (8" Multimedya sistemi, Bluetooth, Apple CarPlay): 15.250 ₺
  • Arka Park Sensörü: 4.500 ₺
  • Elektrikli Cam Tavan: 38.000 ₺
  • Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, Apple CarPlay: 7.000 ₺
  • 16" Alüminyum Jantlar: 12.000 ₺
  • Sürüş Destek Paketi: Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü: 9.500 ₺
  • Teknoloji Paketi: Yüksek konsol, Elektrikli park freni: 14.000 ₺

Yeni Duster:

  • Essential TCe 90 bg: 985.000 ₺
  • Essential ECO-G 100 bg: 1.028.000 ₺
  • Expression ECO- G 100 bg: 1.043.000 ₺
  • Essential Blue dCi 115 bg 4x2: 1.082.000 ₺
  • Essential TCe 150 bg EDC: 1.084.000 ₺
  • Essential TCe 150 bg 4x4: 1.155.000 ₺
  • Journey TCe 150 bg EDC: 1.176.000 ₺
  • Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.245.000 ₺
  • Extreme TCe 150 bg EDC: 1.212.000 ₺

Opsiyonlar:

  • Yedek Lastik: 7.500 ₺
  • Metalik Renk: 7.000 ₺
  • 16" Alüminyum jantlar: 14.000 ₺
  • Navigasyon: 7.500 ₺
  • Isıtmalı ön koltuklar: 7.500 ₺
  • 360° Kamera: 13.000 ₺
  • Eller Serbest Dacia Kart Sistemi: 9.500 ₺
  • 17'' Alüminyum Alaşımlı Jantlar: 2.000 ₺

Spring:

  • Extreme Electric 65 bg: 969.000 ₺

Opsiyonlar:

  • Mod 2 Ev Tipi Şarj Kablosu (AC): 16.000 ₺
  • Yedek Lastik: 5.500 ₺

Yeni Jogger:

  • Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.034.000 ₺
  • Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.048.000 ₺
  • Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.054.000 ₺
  • Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.069.000 ₺
  • Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.105.000 ₺
  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.120.000 ₺

Opsiyonlar:

  • Yedek Lastik: 7.500 ₺
  • Özel Renk: 7.000 ₺
  • Metalik Renk: 7.000 ₺
  • Arka Park Sensörü: 4.500 ₺
  • 16" Alüminyum Jantlar: 15.750 ₺
  • Sürüş Destek Paketi: Kör nokta uyarı sistemi ve Ön park sensörü: 9.500 ₺
  • Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, ilave 1 adet USB, ilave 2 adet Hoparlör: 6.500 ₺
  • Teknoloji Paketi: Yüksek konsol ve Elektrikli park freni: 20.750 ₺
  • Konfor Paketi: Kör nokta uyarı sistemi, Ön park sensörü, Yüksek konsol ve Elektrikli park freni: 21.250 ₺

Dacia marka araçlarının güncellenmiş fiyat listesiyle birlikte, müşteriler uygun fiyatlarla kaliteli otomobil seçeneklerine sahip olmayı sürdürebilecekler.

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