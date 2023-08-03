Ağustos 2023 Citroen fiyat listesi şoke etti! C3, C4, C5, Elysee, Ami fiyatları kaç para?

C3, C4, C5, Elysee, Ami fiyatları kaç para? Ağustos 2023 Citroen fiyat listesi şoke etti- Ülkemizde son dönemde araç fiyatlarına yönelik gelen art arda zamlar, otomobil piyasasını etkisi altına almaya devam ediyor. Bu zamların etkisiyle birlikte Citroen markası da yüksek oranda fiyat artışlarına sahne oldu. Özellikle Türkiye'nin en uygun elektrikli aracı olarak dikkat çeken Citroen Ami'nin fiyatı, son zamla birlikte 29 bin lira artarak 369 bin liraya kadar yükseldi.

Citroen Ami Fiyat Listesi - Ağustos 2023

Citroen Ami, elektrikli araç segmentinde öne çıkan bir seçenek olarak biliniyor. Ancak son zamla birlikte fiyatlarında yaşanan yükseliş, otomobil tutkunlarını endişelendirmeye devam ediyor. İşte Citroen Ami'nin güncel fiyat listesi:

Ami One Electric 2023: 369.000 TL

Citroën C3 Fiyat Listesi - Ağustos 2023

Citroën C3, kompakt yapısı ve modern tasarımıyla dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor. Ancak araç fiyatlarındaki artışlar, C3 modelini de etkiledi. İşte Citroën C3'ün güncel fiyat listesi:

1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel 2023: 809.900 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold: 943.800 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine: 994.600 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 ELLE: 1.025.000 TL

Citroën C3 Aircross SUV Fiyat Listesi - Ağustos 2023

Citroën C3 Aircross SUV, şık tasarımı ve geniş iç hacmiyle tercih edilen bir SUV modelidir. Ancak araç fiyatlarındaki artışlar, bu modelin de fiyatlarını etkiledi. İşte Citroën C3 Aircross SUV'un güncel fiyat listesi:

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold: 1.087.900 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine (Çift Renk): 1.238.100 TL

Citroën C4 Fiyat Listesi - Ağustos 2023

Citroën C4, modern görünümü ve teknolojik özellikleriyle öne çıkan bir modeldir. Ancak araç fiyatlarındaki artışlar, C4 modelini de etkiledi. İşte Citroën C4'ün güncel fiyat listesi:

1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Feel 2023: 1.131.600 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold: 1.299.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine: 1.375.100 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine Bold: 1.428.900 TL

Citroën Elektrikli ë-C4 Fiyat Listesi - Ağustos 2023

Çevre dostu elektrikli araçlar arasında öne çıkan Citroën ë-C4, performansı ve sıfır emisyonuyla dikkat çekiyor. Ancak araç fiyatlarındaki artışlar, ë-C4'ün fiyatlarını da etkiledi. İşte Citroën ë-C4'ün güncel fiyat listesi:

100 KW Shine Bold 2023: 1.428.900 TL

115 KW Shine Bold 2023: 1.484.700 TL

Citroën C4 X Fiyat Listesi - Ağustos 2023

Citroën C4 X, şık tasarımı ve geniş iç mekanıyla dikkat çeken bir SUV modelidir. Ancak araç fiyatlarındaki artışlar, C4 X modelini de etkiledi. İşte Citroën C4 X'in güncel fiyat listesi:

1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Feel 2023: 1.182.300 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold: 1.319.300 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine: 1.425.900 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine Bold: 1.479.700 TL

1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold: 1.375.100 TL

1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine: 1.481.700 TL

1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold: 1.535.500 TL

Citroën ë-C4 X Fiyat Listesi - Ağustos 2023

Çevre dostu ve elektrikli bir SUV olan Citroën ë-C4 X, performansı ve sıfır emisyonuyla öne çıkıyor. Ancak araç fiyatlarındaki artışlar, ë-C4 X'in fiyatlarını da etkiledi. İşte Citroën ë-C4 X'in güncel fiyat listesi: