AFAD personel alım ilanları! Farklı kadrolarda 18-35 yaş arası personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

AFAD'ın Eylül ayı için açtığı sözleşmeli personel alım ilanına göre, başvuru yapacak adaylar için belirlenen kadrolar ve şehir dağılımı aşağıdaki gibidir:

Avukat (2)

Adıyaman: 1 kişi

Malatya: 1 kişi

Elektrik Mühendisi (2)

Erzincan: 1 kişi

İstanbul: 1 kişi

Harita, Geomatik Mühendisi (6)

Amasya: 1 kişi

Antalya: 1 kişi

Bolu: 1 kişi

Diyarbakır: 1 kişi

Hatay: 1 kişi

Niğde: 1 kişi

İnşaat Mühendisi (8)

Bilecik: 1 kişi

Bolu: 1 kişi

Bursa: 1 kişi

İzmir: 1 kişi

Kahramanmaraş: 1 kişi

Kastamonu: 1 kişi

Tokat: 1 kişi

Yozgat: 1 kişi

Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisi (5)

Bolu: 1 kişi

Diyarbakır: 1 kişi

Gaziantep: 1 kişi

Hatay: 1 kişi

Sakarya: 1 kişi

Makine Mühendisi (3)

İstanbul: 1 kişi

Sakarya: 1 kişi

Sivas: 1 kişi

Sosyal Çalışmacı (19)

Adıyaman: 1 kişi

Batman: 1 kişi

Bolu: 1 kişi

Bursa: 1 kişi

Çankırı: 1 kişi

Giresun: 1 kişi

Hakkâri: 1 kişi

Iğdır: 1 kişi

İstanbul: 1 kişi

Kahramanmaraş: 2 kişi

Kars: 1 kişi

Kastamonu: 1 kişi

Kocaeli: 1 kişi

Malatya: 1 kişi

Manisa: 1 kişi

Niğde: 1 kişi

Siirt: 1 kişi

Van: 1 kişi

Veteriner Hekim (2)

Antalya: 1 kişi

Sivas: 1 kişi

Diğer Sağlık Personeli (3)

Antalya: 1 kişi

İstanbul: 1 kişi

Kahramanmaraş: 1 kişi

Destek Personeli (Şoför) (2)

Ağrı: 1 kişi

Kırşehir: 1 kişi

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (9)

İstanbul: 3 kişi

Muş: 1 kişi

Rize: 2 kişi

Sakarya: 1 kişi

Sivas: 2 kişi

Elektrik Elektronik Teknisyeni (1)

Kahramanmaraş: 1 kişi

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni (1)

Kahramanmaraş: 1 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (5)

Antalya: 3 kişi

İstanbul: 1 kişi

Muş: 1 kişi

Başvuru Şartları

AFAD'a başvuru yapmak isteyen adayların başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış olmak.

2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak).

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

Türkiye'nin her yerinde görev yapabilme ve seyahat etme yeteneği.

Başvuru süresi içerisinde ve usulüne uygun şekilde başvuruda bulunmak.

Ayrıca, adaylar sadece bir pozisyona ve bir il için başvuruda bulunabilirler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

AFAD'ın sözleşmeli personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar, AFAD'ın resmi internet sitesine giderek başvuru işlemlerini online olarak tamamlayabilirler.

Bu fırsatı kaçırmamak için başvuru şartlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirip başvurunuzu zamanında yapmayı unutmayın! AFAD, yeni personellerini bekliyor.