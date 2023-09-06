AFAD personel alım ilanları! Farklı kadrolarda 18-35 yaş arası personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

AFAD'ın Eylül ayı için açtığı sözleşmeli personel alım ilanına göre, başvuru yapacak adaylar için belirlenen kadrolar ve şehir dağılımı aşağıdaki gibidir:
Avukat (2)
Adıyaman: 1 kişi
Malatya: 1 kişi
Elektrik Mühendisi (2)
Erzincan: 1 kişi
İstanbul: 1 kişi
Harita, Geomatik Mühendisi (6)
Amasya: 1 kişi
Antalya: 1 kişi
Bolu: 1 kişi
Diyarbakır: 1 kişi
Hatay: 1 kişi
Niğde: 1 kişi
İnşaat Mühendisi (8)
Bilecik: 1 kişi
Bolu: 1 kişi
Bursa: 1 kişi
İzmir: 1 kişi
Kahramanmaraş: 1 kişi
Kastamonu: 1 kişi
Tokat: 1 kişi
Yozgat: 1 kişi
Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisi (5)
Bolu: 1 kişi
Diyarbakır: 1 kişi
Gaziantep: 1 kişi
Hatay: 1 kişi
Sakarya: 1 kişi
Makine Mühendisi (3)
İstanbul: 1 kişi
Sakarya: 1 kişi
Sivas: 1 kişi
Sosyal Çalışmacı (19)
Adıyaman: 1 kişi
Batman: 1 kişi
Bolu: 1 kişi
Bursa: 1 kişi
Çankırı: 1 kişi
Giresun: 1 kişi
Hakkâri: 1 kişi
Iğdır: 1 kişi
İstanbul: 1 kişi
Kahramanmaraş: 2 kişi
Kars: 1 kişi
Kastamonu: 1 kişi
Kocaeli: 1 kişi
Malatya: 1 kişi
Manisa: 1 kişi
Niğde: 1 kişi
Siirt: 1 kişi
Van: 1 kişi
Veteriner Hekim (2)
Antalya: 1 kişi
Sivas: 1 kişi
Diğer Sağlık Personeli (3)
Antalya: 1 kişi
İstanbul: 1 kişi
Kahramanmaraş: 1 kişi
Destek Personeli (Şoför) (2)
Ağrı: 1 kişi
Kırşehir: 1 kişi
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (9)
İstanbul: 3 kişi
Muş: 1 kişi
Rize: 2 kişi
Sakarya: 1 kişi
Sivas: 2 kişi
Elektrik Elektronik Teknisyeni (1)
Kahramanmaraş: 1 kişi
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni (1)
Kahramanmaraş: 1 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (5)
Antalya: 3 kişi
İstanbul: 1 kişi
Muş: 1 kişi
Başvuru Şartları
AFAD'a başvuru yapmak isteyen adayların başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkum olmamak.
Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış olmak.
2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak).
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.
Türkiye'nin her yerinde görev yapabilme ve seyahat etme yeteneği.
Başvuru süresi içerisinde ve usulüne uygun şekilde başvuruda bulunmak.
Ayrıca, adaylar sadece bir pozisyona ve bir il için başvuruda bulunabilirler.
Başvuru Nasıl Yapılır?
AFAD'ın sözleşmeli personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar, AFAD'ın resmi internet sitesine giderek başvuru işlemlerini online olarak tamamlayabilirler.
Bu fırsatı kaçırmamak için başvuru şartlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirip başvurunuzu zamanında yapmayı unutmayın! AFAD, yeni personellerini bekliyor.