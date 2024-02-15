Adem Kılıçcı'nın Survivor'a katılmak için istediği ücret şoke etti!

Adem Kılıçcı, geçmiş yıllarda Survivor'da şampiyonluk yaşamış bir isim olarak, 2024 All Star kadrosuna katılması için Acun Ilıcalı'dan gelen teklife beklenmedik bir cevap verdi. Ünlü yarışmacının istekleri oldukça şaşırtıcıydı.

Adem Kılıçcı'nın Survivor'a katılmak için istediği ücret şoke etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-02-2024 14:11

Survivor All Star 2024, TV8 ekranlarında devam ederken, eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'nın program için yapılan teklife verdiği cevap dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın Kılıçcı'ya sunduğu teklif, beklenmedik taleplerle karşılandı, bu da anlaşmazlık yaşanmasına neden oldu.

Birçok kişiyi şaşırtan Survivor yarışmacılarının aldığı ücretler, özellikle Adem Kılıçcı'nın durumuyla gündeme geldi. Kılıçcı'nın, Acun Ilıcalı'nın teklifine iki şart sunduğu iddia edildi ve bu şartların kabul edilmemesi üzerine anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında gündeme geldi. Sunucu Bilal Özcan, Adem Kılıçcı'nın 2024 All Star kadrosuna katılması için yapılan teklifin detaylarını açıkladı. Özcan'a göre Kılıçcı, aylık 350 bin TL ya da 20 milyon TL değerinde bir ev talep etti. Ancak bu istekler kabul edilmediği için eski şampiyonun programda yer alamayacağı ifade edildi.

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