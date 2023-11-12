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Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle bedava Bein Sports 1 canlı izle şifresiz link
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 18:35

Süper Lig, futbolseverlerin göz bebeği ve bu hafta sonu Adana Demirspor'un ev sahipliği yapacağı Fenerbahçe maçı, bu heyecanı zirveye taşıyor. 12 Kasım Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak bu mücadele, beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşma, hem Adana Demirspor hem de Fenerbahçe için kritik öneme sahip.

Adana Demirspor Fenerbahçe canlı izle

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Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, bu sezon iç sahada adeta bir kale. Takım, oynadığı altı iç saha maçını da kazanarak büyük bir başarıya imza attı. En son Konyaspor'u 3-0 yenen ekip, Süper Lig'de ilk dört sıra içinde kalmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe için durum biraz daha karmaşık. Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de sezonun ilk yenilgisini Trabzonspor karşısında alan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde de Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. Kadrodaki sakat oyuncular ve oyun içindeki problemler, bu haftaki Adana Demirspor deplasmanını daha da zorlu hale getiriyor.

Maç Öncesi Takım Analizleri

Adana Demirspor 11'i: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Badou, Emre, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang

Fenerbahçe 11'i: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Fenerbahçe'nin bu önemli deplasmanda nasıl bir performans göstereceği merak konusu. İsmail Kartal'ın ekibinden bu hafta güçlü bir reaksiyon bekleniyor. Kazanmaları için her şeyi ortaya koymaları gerekiyor.

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