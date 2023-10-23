A'dan Z'ye her şeye zam geliyor; 2024'te alkol, sigara, benzin ve MTV'ye kaç para ÖTV ödenecek?

Bu teklif, 2024 yılında Türkiye'nin mali yapısını ve bütçe hedeflerini şekillendirecek önemli bir belgedir. ÖTV, Türkiye'de özel tüketim malları üzerinden alınan bir tür dolaylı vergidir. Alkol, tütün mamulleri, akaryakıt, motorlu taşıtlar gibi ürünlerden alınır ve bu ürünlerin tüketimini kontrol etmeyi amaçlar. ÖTV, devletin gelirini artırmak ve belirli ürünlerin aşırı tüketimini sınırlamak için kullanılır.

2023 yılı bütçe teklifinde yer alan ÖTV hedefleri ile 2024 yılı bütçe teklifindeki hedefler arasındaki farklar oldukça dikkat çekicidir. Bu farklar, ÖTV gelirlerinde ciddi artışların planlandığını göstermektedir. İşte 2024 yılı için öngörülen ÖTV hedeflerinin ayrıntılı bir incelemesi:

Alkol ve Tütün Mamulleri

2023 yılı bütçe teklifinde alkollü içeceklerden alınacak ÖTV geliri hedefi 55 milyar 507 milyon lira olarak belirlenmişti. Ancak 2024 yılı bütçe teklifinde bu hedef 107 milyar 574 milyon liraya çıkarıldı. Bu, alkollü içeceklerden alınacak ÖTV gelirinin neredeyse iki kat artırılacağını göstermektedir.

Tütün mamulleri, yani sigara gibi ürünlerden alınan ÖTV hedefi de önemli bir artış gösterdi. 2023 yılı başında 126 milyar 146 milyon lira olarak öngörülen hedef, 2024 yılı için 251 milyar 576 milyon lira olarak belirlendi. Bu, tütün mamulleri üzerinden alınacak ÖTV gelirinin 2024 yılında neredeyse iki katına çıkacağını gösterir.

Akaryakıt ve Enerji Ürünleri

Petrol ve doğal gaz ürünleri, yani akaryakıt ve konutlardaki doğal gaz da ÖTV hedeflerinde önemli bir artış gösterdi. 2023 yılı başında 85 milyon 895 milyon lira olarak hedeflenen ÖTV geliri, 2024 yılı için 455 milyar 122 milyon lira olarak öngörüldü. Bu, enerji ürünleri üzerinden alınacak ÖTV gelirinin 2024 yılında neredeyse beş kat artırılacağını gösterir.

Diğer ÖTV Hedefleri

Pasaport ve konsolosluk harçlarından sağlanan ÖTV gelirinde de 2 kat artış öngörüldü. 2023 yılı başında 7 milyar 654 milyon lira olan bu harçlardan beklenen gelir hedefi, 2024 yılında 14 milyar 494 milyon liraya yükseldi.

Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV'de de hedeflenen gelir miktar 2023'e oranla 2,5 kat arttı. 2023 yılı başında motorlu taşıtlardan 204 milyar lira ÖTV geliri hedeflenmişti ancak 2024'te bu hedef 498 milyar 229 milyon liraya yükseldi.

Beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim ve diğer mallardan alınacak ÖTV gelirlerinde de yaklaşık 2,5 kat artış öngörüldü. 2023 yılı başında 36 milyar 179 milyon lira dayanıklı tüketim mallarından ÖTV alınması hedeflenmişti, bu hedef 2024 yılında 85 milyar 895 milyon liraya çıktı.

Motorlu taşıtlar vergisi gelir tahmini, 2024 yılında 68 milyar 961 milyon liraya çıktı.

Özel iletişim vergisi gelir hedefi, 2024 yılında 37 milyar 549 milyon liraya çıktı.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, ÖTV gelirlerinde büyük artışlar öngörmektedir. Bu değişiklikler, özellikle alkollü içecekler, tütün mamulleri, akaryakıt ve enerji ürünleri üzerinden alınacak ÖTV gelirlerinin ciddi şekilde artırılmasını hedeflemektedir. Bu artışlar, Türkiye'nin mali yapısını güçlendirmeyi amaçlanıyor.