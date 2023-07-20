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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son dakika açıkladı! 2023 yılında genel af çıkacak mı? Mahkumlara af geldi mi?

2023 yılı için cezaevinde tutuklu olan kişiler için af çıkıp çıkmayacağı konusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son dakika açıkladı! 2023 yılında genel af çıkacak mı? Mahkumlara af geldi mi?
Yayın Tarihi : 2023-07-20 11:16

Mahkumlara af geldi mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son dakika açıkladı! 2023 yılında genel af çıkacak mı- 2023 yılı için cezaevinde tutuklu olan kişiler için af çıkıp çıkmayacağı konusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu konuda Adalet Bakanı Tunç tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekmektedir.

Adalet Bakanı Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifinin bir af düzenlemesi olmadığını belirtmiştir. Yapılan düzenlemenin, Covid-19 izinlerinde bulunan koşullu salıverilme tarihine belirli süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezalarının denetimli serbestlik altında çektirilmesi olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle, söz konusu düzenlemede af boyutunun bulunmadığı vurgulanmıştır.

Adalet Bakanı Tunç, açıklamalarında bu çalışmaların Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin durumunu kapsadığını ve belirli şartlar altında denetimli serbestlik uygulamasına geçmelerini sağladığını belirtmiştir. Buna göre, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir. Ayrıca, kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini geçiren hükümlülerin de iyi halli olmaları şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabileceği ve denetimli serbestliğe geçebileceği ifade edilmiştir.

Adalet Bakanı Tunç, yaptığı açıklamada herhangi bir şekilde af düzenlemesi yapılmadığını ve cezaların tüm sonuçlarıyla ortadan kalkmadığını vurgulamıştır. Bakan Tunç, düzenlemenin yükümlülüklerin devam ettiği, koşullu salıverilmelerine kısa bir süre kalan iyi halli hükümlülerin cezalarını denetimli serbestlik altında çekmelerini sağladığı bilgisini vermiştir.

Bilgilere göre, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olan izinli hükümlülerin yükümlülüklerinin kaldırılacağı ancak suç işlenmesi durumunda yeniden cezaevine alınacakları öğrenilmiştir.

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