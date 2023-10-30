Acun Ilıcalı kaç tane arabası, kaç tane motosikleti olduğunu açıkladı! Duyanlar şaşkına uğradı

Ilıcalı'nın özellikle motosiklet ve araba koleksiyonuna olan tutkusu, izleyicileri şaşırtan detaylara sahip. İşte Acun Ilıcalı'nın motosiklet ve araba tutkusunu yakından tanıyanlar için ilginç bilgiler:

Ilıcalı'nın Taşıyamadığı Motosikletler

Acun Ilıcalı, motosikletlere olan ilgisiyle tanınır. Ancak ilginç bir şekilde, kendisinin kullanamadığı kadar fazla motosiklete sahip olduğunu açıkladı. 12-13 adet motosikletin bulunduğunu belirten Ilıcalı, bu motosikletlerin dünyanın çeşitli yerlerinde olduğunu ifade etti. "Ne yapayım motorla mı gideyim yani?" diyerek bu ilginç durumu özetledi.

Motosikletlerin Dağılımı

Ilıcalı'nın motosiklet koleksiyonunun dünya genelinde nasıl dağıldığını öğrenmek ilginç olabilir. Dominik'te 4 adet, Miami'de 2 adet, Çeşme'de 3 adet ve İstanbul'da 4 adet motosikleti bulunduğunu açıkladı. Bu, Ilıcalı'nın sadece Türkiye'de değil, farklı ülkelerde de motosikletlerle vakit geçirdiğini gösteriyor.

Araba Tutkusu

Motosikletlerin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın arabalara da ilgisi olduğu biliniyor. Özellikle 'Survivor' yarışmasının yeni sezonunun tanıtımında uçak, TIR ve klasik otomobil gibi ilgi çekici taşıtlarla yer alması uzun süre konuşulan bir konu oldu. Ilıcalı'nın taşıtlara olan bu ilgisi, hem programlarda hem de özel yaşamında sürat tutkusunu yansıtıyor.

Şovdan Ziyade Yaşam Tarzı

Acun Ilıcalı, hayatındaki başarılarını ve yaşam tarzını anlatırken, "Ben hayatımda hiçbir şeyi şov için yapmadım. Hayatımı daha iyi standartlara taşımak için yaptım, parayı kullandığım bölüm hep o oldu" dedi. Bu sözleriyle Ilıcalı, lüks taşıtların ve motosiklet koleksiyonunun kendisi için bir gösteriş değil, yaşam tarzının bir parçası olduğunu vurguladı.

Acun Ilıcalı'nın motosiklet ve araba tutkusu, onun hayatındaki özel ilgi alanlarından sadece biridir. Başarılı kariyerinin yanı sıra, farklı hobileri ve ilgi alanlarıyla da dikkat çeken Ilıcalı, televizyon dünyasında öne çıkan isimlerden biri olarak bilinmektedir.