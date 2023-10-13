Advert

Acil koduyla hızır gibi yetişti: 100.000 TL acil destek kredisi! Vakıfbank bu şarta uyana şipşak veriyor

Vakıfbank, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarına hızlı ve pratik bir çözüm sunmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı.

Acil koduyla hızır gibi yetişti: 100.000 TL acil destek kredisi! Vakıfbank bu şarta uyana şipşak veriyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-10-2023 17:09

Bu kampanya sayesinde müşteriler, sadece bir SMS ile anında 100 bin TL'ye kadar kredi talebinde bulunabilirler. Ekim ayındaki faiz oranı güncellemesi ile hayata geçirilen bu yenilikçi kampanya, acil nakit ihtiyacı olanları desteklemeyi hedefliyor.

Vakıfbank'ın Benzersiz Kampanyası

Vakıfbank'ın yeni kampanyası, finansal zorluklarla başa çıkmak isteyen müşterilere büyük bir kolaylık sunuyor. Artık müşteriler, sadece bir SMS göndererek hesaplarına anında nakit transferi yapabilirler. Bu hızlı ve pratik çözüm, acil finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Ayrıca, müşteriler kredi taleplerini mobil bankacılık uygulaması üzerinden de iletebilirler.

Kampanya Detayları

Vakıfbank'ın bu kampanyası, acil nakit ihtiyacı olan müşterilerin hızlıca çözüm bulmalarını amaçlıyor. Müşteriler, 100 bin TL'ye kadar kredi talebinde bulunabilirler. Kampanya, Ekim ayındaki faiz güncellemesi ile hayata geçirildi ve müşterilere cazip taksit seçenekleri ve 3 aylık ödeme erteleme fırsatı sunuyor.

Kredi tahsis ücreti %0.5 olarak belirlenmiş olup, bu ücrete ek olarak %15 BSMV eklenmiştir. Kampanya koşullarında belirtilen bu ücretler Efektif Yıllık Faiz Oranı hesaplamasında dikkate alınmış, ancak sigorta tutarları bu hesaba dahil edilmemiştir.

Vakıfbank, müşterilerine ödeme esnekliği ve seçenek zenginliği sunarak dikkat çekiyor. Kampanya, müşterilerin profil özelliklerine bağlı olarak aylık faiz oranlarının değişebileceğini belirtiyor. Ayrıca, Vakıfbank kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutuyor. Bu, müşterilere kredi kullanırken daha fazla kontrol sağlıyor.

Kampanya, müşterilerine acil nakit ihtiyacı karşılama olanağı sunarken, ödeme kolaylığı ve avantajlar sunuyor. Ancak, müşterilerin kampanya detaylarını dikkatlice incelemeleri ve kredi koşullarını anlamaları önemlidir. Faiz oranları ve diğer mali detaylar, müşterilerin finansal durumlarına uygun şekilde değerlendirilmelidir. Vakıfbank, bu kampanyası ile müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde karşılamayı amaçlıyor.

NOT: Kampanya, ödeme esnekliği ve seçenek zenginliği sunarak dikkat çekiyor. Ancak, kredi kullanmayı düşünenlerin kampanya detaylarını incelemesi ve avantajlarından faydalanması öneriliyor. Nakit ihtiyacını hızlıca karşılamak isteyenler için Vakıfbank'ın bu kampanyası büyük bir fırsat sunuyor.

Benzer Haberler
Türkiye'nin en ucuz illeri açıklandı! Bu şehirlerde geçim derdi yok Türkiye'nin en ucuz illeri açıklandı! Bu şehirlerde geçim derdi yok
Sosyal medyadan polise meydan okuyan mahalleye operasyon Sosyal medyadan polise meydan okuyan mahalleye operasyon
Elektrik faturasıyla birlikte PTT’ye gidenlere para veriliyor! Her aileye 216 tl ödeme yapılacak! Elektrik faturasıyla birlikte PTT’ye gidenlere para veriliyor! Her aileye 216 tl ödeme yapılacak!
Emekli maaşı 7500 TL ve üstü olanlar saz çalıp oynar! 4000 TL'lik maaş düzeltmesi geliyor Emekli maaşı 7500 TL ve üstü olanlar saz çalıp oynar! 4000 TL'lik maaş düzeltmesi geliyor
Bağkur prim gün sayısı düşürüldü! Esnaflar da EYT'den yararlanabilecek Bağkur prim gün sayısı düşürüldü! Esnaflar da EYT'den yararlanabilecek
Türkiye'nin en zengin ve en fakir 5 ili belli oldu Türkiye'nin en zengin ve en fakir 5 ili belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!