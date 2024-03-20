Açıköğretimde Devrim Niteliğinde Değişim: 2 Milyon Öğrenci Kaydı Silindi!

Açıköğretimde Devrim Niteliğinde Değişim: 2 Milyon Öğrenci Kaydı Silindi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-03-2024 18:29

Türkiye’nin yükseköğretim sahnesinde devrim niteliğinde bir değişim yaşanıyor! Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, açıköğretimde kayıtlı öğrenci sayısında dramatik bir düşüş yaşandı. 2021-2022 akademik yılında 4 milyon 454 bin 128 öğrenci bulunan açıköğretim sistemindeki öğrenci sayısı, 2022-2023 akademik yılında 2 milyon 835 bin 686’ya geriledi. Bu çarpıcı düşüşün nedeni ise dikkat çekici!

YÖK yetkililerine göre, 4 dönem ve üstü pasif öğrencilerin kayıtlarının silinmesi, bu düşüşün başlıca sebebi olarak öne çıkıyor. Açıköğretim programlarında kayıtlı 1 milyon 856 bin 750 öğrencinin kaydının silindiği belirtildi. Ancak bu rakamların altında yatan hikaye, gerçekten de ilginç detaylar barındırıyor.

Yapılan açıklamada, kaydı silinen öğrencilerin büyük çoğunluğunun uzun süredir pasif olduklarına vurgu yapıldı. Şaşırtıcı bir şekilde, silinen öğrencilerin yüzde 80’i 5,5 yıldan, yüzde 50’si ise 8 yıldan fazla süredir aynı bölüme kayıtlıymış. Bu durum, öğrencilerin eğitimlerini tamamlamak yerine pasif bir şekilde kayıtlarını sürdürdüklerini gösteriyor.

Dahası, açıköğretim programlarına kayıtlı olanların bir kısmının ikinci üniversite veya dikey geçiş kapsamında olduğu ortaya çıktı. 935 bin kişinin bu kategoride olduğu belirtilirken, bu sayının 15 Nisan 2023 tarihinde 6 milyon 952 bin 142’ye yükseldiği ifade edildi. Ancak bu da değişimlerin sonu değil.

Son verilere göre, 15 Mart 2024 itibarıyla yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısının 7 milyon 83 bin olduğu açıklandı. Bu, önceki yıllara kıyasla kayda değer bir artışı temsil ediyor ve Türkiye'nin eğitim sahnesindeki dinamik değişimi yansıtıyor.

Bu devrim niteliğindeki değişim, Türkiye'nin eğitim politikalarının ve uygulamalarının önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. YÖK'ün aldığı bu kararlar, öğrencilerin eğitimlerini aktif bir şekilde tamamlamalarını teşvik etme amacını taşıyor ve yükseköğretimde verimliliği artırmayı hedefliyor.

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