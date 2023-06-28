Açıklamayı yeni Bakan yaptı! Evini onarana 100 Bin TL, prefabrik evlere 300 Bin TL, betonarme evlere 500 Bin TL devlet yardımı!

Evini onarana 100 Bin TL, prefabrik evlere 300 Bin TL, betonarme evlere 500 Bin TL devlet yardımı! Açıklamayı yeni Bakan yaptı- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik barınma yardımlarıyla sosyal destek sağlamaya devam etmektedir. Bu sosyal yardımlar, tamamen ihtiyaç sahipliğine göre verilmekte olup, vatandaşlar bu destekler sayesinde sağlıksız evlerinden kurtulabilmektedir. Aile Bakanlığı'nın sosyal yardım programları sayfasında yapılan yeni değişiklikler ise dikkat çekmektedir. Barınma yardımlarının tutarları artırılmış ve ev onarımı yapacaklara farklı seçeneklerde yardımlar sunulmaya başlanmıştır.

Barınma yardımı alabilecek kişilerle ilgili olarak, Aile Bakanlığı'nın belirlediği kriterler önem arz etmektedir. 3294 sayılı Kanun kapsamında, muhtaçlık sınırının altında gelire sahip olan ve sağlıklı barınma şartlarına uygun konuta sahip olmayan bireylere bu sosyal yardım sağlanmaktadır. Ayrıca, bu imkandan faydalanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sorumlu olduğu bölgede en az 1 yıldır ikamet etmek gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın barınma yardımları şu şekilde açıklanmaktadır:

Basit Ev Onarımı: Evlerinde basit düzeyde onarım yapacak hanelere 35.000 TL'ye kadar ödeme yapılmaktadır. Orta Düzey Ev Onarımı: Bakımsız olan evlerde orta düzeyde onarım yapacak ailelere 70.000 TL'ye kadar nakit desteği sağlanmaktadır. Kapsamlı Ev Onarımı: Evlerini sağlıklı bir hale getirmek için kapsamlı onarım yapacak vatandaşlara 100.000 TL destek verilmektedir. Prefabrik Ev Yaptırma Yardımı: Prefabrik ev yaptıracak vatandaşlara 300.000 TL'ye kadar nakit destek sağlanmaktadır. Betonarme Ev Yaptırma Yardımı: Betonarme ev yaptıracak ailelere Aile Bakanlığı tarafından 500.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.

Basit ve orta düzeyde ev onarımı yapacak olan hanelere yardımlar doğrudan yapılmakta olup, verilen kaynağın 6 ay içinde kullanılması gerekmektedir. Kapsamlı ev onarımı ve diğer ev yapımlarında ise ödemeler, harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içinde gerçekleşir.