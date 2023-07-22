A101'de yarın her şey yarı fiyatına! Pazar günü indirimi açıklandı! Sepetler ağzına kadar dolacak!

Pazar günü indirimi açıklandı! Sepetler ağzına kadar dolacak! A101'de yarın her şey yarı fiyatına- A101 marketi, 22-28 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta pek çok üründe farklı oranlarda indirimler sunuluyor. Temel gıda ürünleri, temizlik ve deterjan çeşitleri gibi birçok ürün uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. Ayrıca, 10 TL üstü alışverişlerde Fairy Platinum Sıvı Bulaşık Deterjanı 105 TL yerine 57,90 TL ve Pınr Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Tost Peyniri 109 TL yerine 59,90 TL fiyatla satışa sunulacak. İşte A101'de bu hafta geçerli olacak diğer indirimli ürünler ve fiyat listesi:

Fairy Platinum Sıvı Bulaşık Deterjjanı 1,5 Litre - 57,90 Türk Lirası

Pınr Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Tost Peyniri 400 gr - 59,90 Türk Lirası

Torku Dana Kangal Sucuk 350 gr - 109,90 Türk Lirası

Beşler Dana Kangal Sucuk 350 gr - 87,90 Türk Lirası

Eti Tartini Frambuazlı Kek 114 gr - 10,90 Türk Lirası

Öncü Pul Biber 500 gr - 63,95 Türk Lirası

Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre - 14,90 Türk Lirası

Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 650 gr - 63 Türk Lirası

Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 gr - 27,50 Türk Lirası

Yörüksüt Yoğurt 2 Kg - 44,50 Türk Lirası

Eker Yoğurt 2 Kg - 47 Türk Lirası

Kebir Yoğurt 1,5 Kg - 39 Türk Lirası

Vansih Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre - 66,50 Türk Lirası

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml - 27,50 Türk Lirası

Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg - 27,50 Türk Lirası

Dalan Sultan Hamamı Güzellik Sabunu Çeşitleri 5x75 gr - 27,50 Türk Lirası

Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr - 39,50 Türk Lirası

Ülker Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 10x30 gr - 19,50 Türk Lirası

Ülker Taç Tuzlu Kraker 3x76 gr - 14,25 Türk Lirası

Ülker Bebe Bisküvisi 1 Kg - 55 Türk Lirası

Ülker Çilekli Çokomel 3x12 gr - 4,25 Türk Lirası

Ülker Albeni Kurabiyem 170 gr - 18,90 Türk Lirası

O'lala Frambuazlı Sufle Kek 70 gr - 9,50 Türk Lirası

Ülker Mini All Star İkramlık 91 gr - 13,50 Türk Lirası

Ülker Metro Big Bar Çikolata 45 gr - 5,50 Türk Lirası

Ülker Hobby Fındıklı Bar Çikolata 25 gr - 2,95 Türk Lirası

Ülker Çokomilk Çikolata Kaplı Nuga Bar 24 gr - 2,50 Türk Lirası

Ülker Sütlü Çikolata 32 gr - 6,50 Türk Lirası

A101 marketinde bu hafta sunulan indirimlerle müşteriler, temel ihtiyaçlarına daha ekonomik fiyatlarla ulaşma fırsatı buluyorlar. İndirimli ürünler, 28 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak. Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla A101, düzenli olarak indirimli aktüel ürünler sunmaya devam ediyor.