A101 yarın indirimli aktüel ürünler kataloğuyla şov yapıyor! Elektrikli ürünler yarı yarıya düştü! Patron çıldırdı!

Elektrikli ürünler yarı yarıya düştü! Patron çıldırdı! A101 yarın indirimli aktüel ürünler kataloğuyla şov yapıyor- 8 Haziran 2023 Perşembe tarihinde A101 marketlerde büyük bir indirim etkinliği düzenleneceği duyuruldu. Giyim, elektronik, ev eşyaları, küçük ev aletleri, beyaz eşya ve mutfak gereçleri gibi birçok kategoride birbirinden cazip indirimler sunulacak. İndirimler, 8 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak ve müşterilere avantajlı alışveriş imkanı sunacak.

İşte A101 marketlerdeki indirimlerden bazıları ve yeni fiyatları:

Samsung 70" UHD 4K Smart TV 19.999 TL yerine indirimli fiyatıyla satışa sunulacak.

ONVO markasının 50" Ultra HD Android Smart Led TV modeli 6.599 TL'den satın alınabilecek.

Ayrıca ONVO'nun 42" Full HD Android Smart Led TV modeli de 4.299 TL'lik indirimli fiyatıyla müşterilere sunulacak.

THOR Inox Ankastre Set, SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi ve SEG BM6001X Inox Bulaşık Makinesi 7.599 TL, 6.999 TL ve 6.999 TL olarak indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunulacak.

Singer 6160 Brililance Dikiş Makinesi 3.299 TL'den indirimli olarak satın alınabilecek.

Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge ve Schafer Chef Mix Multi Blender Seti de özel indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak.

Aprilla markasına ait çeşitli ürünlerde de indirimler olacak. Aprilla ABS 1027 Dijital Banyo Baskülü 129 TL, Aprilla AHS 2013 Saç Düzleştirici 139 TL, Aprilla ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 129 TL gibi cazip fiyatlarla satışa sunulacak.

Oral-B markasının Clean & Protect Şarjlı Diş Fırçası + Seyahat Kabı seti 599 TL'den müşterilere sunulacak.

Reeder S19 Max 4/128GB akıllı telefon da 3.299 TL'lik indirimli fiyatıyla dikkat çekecek.

Plaj şemsiyesi, izolasyonlu çanta, erkek ve bayan deniz şortları, plaj havlusu gibi yaz aylarında kullanışlı olacak ürünlerde de indirimler yer alacak.

A101 marketlerdeki indirim etkinliği, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunacak. Ancak indirimli ürünlerin stoklarla sınırlı olabileceği unutulmamalı ve müşterilerin erken gitmeleri tavsiye edilmektedir.