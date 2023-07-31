A101 sazı eline aldı! İndirimin kralı başladı! Raflarda ürünler yarı fiyatına satılmaya başlandı!

Raflarda ürünler yarı fiyatına satılmaya başlandı! A101 sazı eline aldı! İndirimin kralı başladı- A101 market zinciri, müşterilerinin bütçe dostu alışveriş yapabilmesi için düzenli olarak aktüel kataloglar sunuyor. Temmuz ayının son günlerinde geçerli olacak olan bu haftasonu fırsatlarıyla, yüzlerce ürüne indirimli fiyatlarla ulaşma fırsatı sizleri bekliyor. Bu hafta market raflarında yer alacak olan ürünler, kaliteli ve uygun fiyatlı seçenekleriyle herkesi memnun edecek.

Haftanın İndirimli Ürünleri

Süt ve Süt Ürünleri

Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 Kg - 62 TL

Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg - 92,50 TL

Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt 1,5 Kg - 43,50 TL

Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre - 18,50 TL

Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg - 79,50 TL

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr - 95 TL

Milkten Tuzlu Tereyağı 950 gr - 169,50 TL

Tarabya Tulum Peyniri 250 gr - 47,90 TL

Süpermarket Ürünleri

Milkten Çikolatalı Puding 4x100 gr - 14,90 TL

Eker Sade Kefir 1 Litre - 24,50 TL

Altınkılıç Sade Kefir 1 Litre - 26,50 TL

Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr - 44,50 TL

Tarabya Hellim Peyniri 250 gr - 34,50 TL

Torku Dilimli Burger Peyniri 350 gr - 79 TL

Karper Sürülebilir Üçgen Peynir 24x12,5 gr - 42,50 TL

İçecek ve Atıştırmalıklar

Doğuş Demlik Poşet Siyah Çay Çeşitleri 100'lü - 54,50 TL

Namet Dana Mangal Sucuk 350 gr - 88,90 TL

Akmina Sade Maden Suyu 1 Litre - 8,45 TL

Yudum Omega 3 Bitkisel Karışım Sıvı Yağ 3 Litre - 99 TL

Nimet / Feast / Torku Dondurulmuş Soğan Halkaları 450 gr - 18,90 TL

Biscolata Pia Frambuaz Jöleli Bitter Çikolatalı Kek 100 gr - 13,90 TL

Eti Cicibebe Bebe Bisküvisi 172 gr - 14,90 TL

Eti Paykek Şekl-i Şahane Çikolata Soslu Fındıklı Kek 285 gr - 22,90 TL

Ev ve Kişisel Bakım Ürünleri

Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 ml - 44,90 TL

Veet Klasik Ağda Bandı 12'li - 39,90 TL

Veet Klasik Tüy Dökücü Krem 100 ml - 39,90 TL

A101 marketlerinde temmuz ayının son günlerine özel indirimler sizleri bekliyor. Bu ürünleri uygun fiyatlarla temin ederek ailenizin ve sevdiklerinizin ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Haftasonu fırsatları sayesinde yapacağınız 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan indirimlerden de faydalanabilirsiniz. A101 aktüel ürünler kataloğunu takip ederek her hafta avantajlı indirimlerden yararlanabilirsiniz.

A101 marketleri, müşterilerine sunduğu uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerle güvenilir alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor. Kaliteli hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan A101, ekonomik alışverişin adresi olmaya devam ediyor.