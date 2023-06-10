A101, Migros ve CarrefourSA kurbanlık fiyatı el yakıyor! Karaman Koç 6.590 TL, Büyükbaş 1/7 Hisse 8.590 TL

Karaman Koç 6.590 TL, Büyükbaş 1/7 Hisse 8.590 TL... A101, Migros ve CarrefourSA kurbanlık fiyatı el yakıyor- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilini 24 Haziran itibariyle başlatarak 9 güne çıkarmasıyla birlikte kurbanlık arayışları hız kazandı. Büyük market zincirleri A101, Migros ve CarrefourSA, kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Günümüzde et fiyatlarının adeta bir gram altın fiyatıyla yarıştığı bir dönemde kurbanlık fiyatları geçen yıla göre oldukça yüksek olsa da, dev market zincirleri birçok üründe uyguladığı indirimli fiyat politikasını bu kez kurbanlıklar için de gerçekleştiriyor.

A101, Migros ve CarrefourSA'nın güncel kurbanlık fiyat listeleri şu şekildedir:

A101:

Kurbanlık Karaman Koç (Yaklaşık 16-19 Kg): 6.590 TL

Kurbanlık Büyükbaş 1/7 Hisse (Yaklaşık 20-23 Kg Kemiksiz Et): 8.590 TL

Kurbanlık Bağış Karaman Koç (Yaklaşık 16-19 Kg, Ziçev'e Bağış): 6.590 TL

Kurbanlık Bağış Büyükbaş 1/7 Hisse (Yaklaşık 20-23 Kg Kemiksiz Et, Ziçev'e Bağış): 8.590 TL

Migros:

Koç Karaman (Yaklaşık 12-16 Kg): 5.990 TL

Koç Karaman (Yaklaşık 12-16 Kg, Bağış Kurbanı): 4.990 TL

Büyükbaş 1/7 Hisse (Yaklaşık 23-27 Kg, Kemiksiz Hisse): 11.990 TL

Büyükbaş 1/7 Hisse (Yaklaşık 23-27 Kg, Kemiksiz Hisse, Bağış Kurbanı): 10.990 TL

Koç Kıvırcık (Yaklaşık 16-20 Kg): 6.990 TL

Koç Kıvırcık (Yaklaşık 16-20 Kg, Bağış Kurbanı): 5.990 TL

CarrefourSA: CarrefourSA, vatandaşlara dört farklı seçenek sunarak yüzde 100 yerli besi küçükbaş ve büyükbaş kurban paketleri sunuyor. Bu paketlerin fiyatları ise şu şekildedir: