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A101 markette tüm ürünlerde etiketler sil baştan değişti! Hızlı olan ucuz ürünleri sepetine koyacak

A101 Market, ülkemizde müşteri kitlesi açısından en büyük market zincirlerinden biri olup her hafta düzenlediği cazip indirim kampanyalarıyla popülerliğini arttırdı.

A101 markette tüm ürünlerde etiketler sil baştan değişti! Hızlı olan ucuz ürünleri sepetine koyacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-10-2023 10:26

A101 Market, sürekli olarak müşterilerine uygun fiyatlar sunmayı hedeflemektedir ve bu doğrultuda düzenlediği büyük indirim kampanyalarıyla dikkat çekmektedir.

A101 Market'in son indirim kampanyası da oldukça büyük ve önemli. Bu kampanya, enflasyonla mücadele kapsamında, vatandaşlara daha ekonomik alışveriş yapma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. A101 Market, onlarca üründe yüzde 50'ye varan indirimler sunarak müşterilerine büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Peki, A101 Market'in bu büyük indirim kampanyası ne zaman başlayacak? İndirim meraklıları ve milyonlarca vatandaş, "Hangi A101 ürünleri indirimde?" gibi sorular sormaktadır. Özellikle "A101 hangi üründe %50 indirime uygundur?" gibi birçok insanın merak ettiği sorular gündemdedir.

Türkiye'nin en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan A101, Ticaret Bakanı Ömer Borat'ın indirim talebine destek vererek kamuoyuna önemli bir müjde vermiştir. A101 Market'in açıklamasında, şirketin temel misyonunun kaliteli ürünleri en düşük fiyatlarla müşterilere sunmak olduğu ve bu misyonun kurulduğu günden bu yana başarıyla sürdürüldüğü vurgulanmıştır. Ayrıca, tüketici memnuniyetini sağlamak için A101 Market'in kaliteli ürünleri sadece belirli bir süre için değil, yılın 12 ayı boyunca düşük fiyatlarla sunmaya devam edeceği belirtilmiştir.

A101 Market, müşterilerine sadece düşük fiyatlar sunmakla kalmayıp aynı zamanda her gün en az 1.000 üründe yüzde 50'ye varan indirimlerle ekonomik alışveriş imkanı sağlamaktadır. Bu kampanyaların yanı sıra, A101 Market, tüm ürün kategorilerinde fiyatları düzenli olarak düşürerek enflasyonla mücadeleye destek olmaya devam edeceğini taahhüt etmektedir.

A101 Market, müşteri odaklı yaklaşımı ve sürekli olarak düşük fiyatlar sunma çabasıyla, vatandaşlar arasında en çok tercih edilen marketlerden biri olmayı sürdürmektedir. Kamuoyunda büyük ilgi gören A101 Market'in bu indirim kampanyası, ekonomik alışveriş yapmak isteyen herkes için büyük bir fırsat sunmaktadır.

Eğer daha fazla bilgi edinmek ve güncel indirimler hakkında detaylı bilgilere ulaşmak isterseniz, A101 Market'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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