A101 marketlerinde yarın evlere şenlik indirim! Sabah 09.00'da kapıda olun!

Sabah 09.00'da kapıda olun! A101 marketlerinde yarın evlere şenlik indirim- Yeni bir haftanın başlangıcıyla birlikte, A101 aktüel kataloğunun 12 Ekim 2023 tarihinde raflarda yerini alacağını öğrenmek sizi heyecanlandırıyor mu? Eğer cevabınız evetse, bu yazı tam da size göre! A101 marketler zinciri, her hafta sunduğu indirimli ürünlerle Türkiye genelinde milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor. İşte bu hafta A101'de sizleri bekleyen bazı muhteşem fırsatlar:

Büyük Ekran Keyfi: TOSHIBA 65UA2263DT 65" Ultra HD Android TV

Bu haftanın en göz alıcı tekliflerinden biri, TOSHIBA 65UA2263DT 65" Ultra HD Android TV. Bu büyük ekran TV, 17.499,00 TL fiyatıyla oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Hem Ultra HD çözünürlüğü hem de Android işletim sistemi ile evinizde sinema keyfi yaşamak artık hayal değil.

TOSHIBA 58UA2263DT ile Ekonomik Büyük Ekran Deneyimi

Eğer büyük bir TV ekranına sahip olmak istiyor ancak bütçenizi aşmadan kaliteli bir ürün arıyorsanız, TOSHIBA 58UA2263DT 58" Ultra HD Android TV tam size göre. Sadece 13,999,00 TL'ye bu harika televizyonu satın alabilirsiniz. Büyük ekranın keyfini uygun fiyatla çıkarmak isteyenler için mükemmel bir seçenek.

ONVO 430V6000F ile Akıllı TV Deneyimi

ONVO 430V6000F 43" FULL HD ANDROID 13 SMART LED TV, 5.499,00 TL fiyatıyla size akıllı TV deneyimi sunuyor. Bu TV ile favori dizilerinizi, filmlerinizi ve uygulamalarınızı rahatça izleyebilirsiniz. Full HD çözünürlük ve Android işletim sistemi ile ev eğlencenizi zirveye taşıyın.

ONVO'dan Ekonomik Çözüm: HD Uydu Alicili LED TV

Bir televizyon alırken hem kaliteyi hem de uygun fiyatı arıyorsanız, ONVO HD UYDU ALICILI LED TV tam size göre. Sadece 3.199,00 TL'ye bu ürünü satın alabilirsiniz. HD kalitesindeki görüntüleri uydu alıcısı ile sorunsuzca izleyin.

Lenova N4120 Notebook ile Mobil Ofis Deneyimi

İş ya da eğitim için bir notebook mu arıyorsunuz? Lenova N4120 4/128 GB Notebook, 6.299,00 TL fiyatıyla işlerinizi kolaylaştıracak harika bir seçenek sunuyor. Hafif ve taşınabilir tasarımı ile her yere götürebilirsiniz.

SCHWARTZ Yavaş Meyve Sebze Presi ile Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı yaşam tarzını benimseyenler için SCHWARTZ Yavaş Meyve Sebze Presi kaçırılmayacak bir fırsat. Sadece 899,00 TL'ye bu ürünü satın alarak taze meyve ve sebzelerden lezzetli sular elde edebilirsiniz.

ONVO Yağsız Fritöz Airfryer ile Lezzetli Yemekler

Yağsız ve sağlıklı yemekler pişirmek istiyorsanız, ONVO Yağsız Fritöz Airfryer tam size göre. Bu ürünü 1.699,00 TL'ye satın alabilir ve kızartmalarınızı yağsız bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

KİWİ Akıllı Buharlı Ütü ile Kolay Ütüleme

Ütü yapmayı kolaylaştıran KİWİ Akıllı Buharlı Ütü, sadece 539,00 TL fiyatıyla sunuluyor. Kırışık giysiler artık sorun olmaktan çıkıyor. Buharlı ütüleme ile giysilerinizi hızlıca düzeltebilirsiniz.

Evcil Hayvanlarınız İçin: KİWİ Evcil Hayvan Bakım Seti

Evcil hayvan sahibi misiniz? O zaman KİWİ Evcil Hayvan Bakım Seti sizi ve dostlarınızı mutlu edecek. Sadece 279,00 TL'ye bu seti satın alabilir ve evcil hayvanlarınızın bakımını kolayca yapabilirsiniz.

Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi ile Kendinizi Yenileyin

Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi, 249,00 TL fiyatıyla size kendi saç stilinizi yaratma özgürlüğü sunuyor. Kuaför masraflarından tasarruf edin ve istediğiniz saç modelini evinizde kolayca oluşturun.

SEG Buzdolapları ile Gıdalarınızı Taze Tutun

SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı, 17.229,00 TL fiyatıyla, gıdalarınızı taze ve uzun süreli saklama imkanı sunuyor. Ayrıca, SEG Çamaşır Makinesi, 9.499,00 TL fiyatıyla temizlik işlerinizi kolaylaştırıyor. Bu mükemmel ürünlerle eviniz daha konforlu hale gelecek.

REGAL Buzdolapları ile Yiyeceklerinizi Daha Uzun Süre Saklayın

REGAL, 3.799,00 TL fiyatıyla büro tipi buzdolabı sunuyor. Yiyeceklerinizi düzenli bir şekilde saklamak ve daha uzun süre taze tutmak için bu ürünü tercih edebilirsiniz. Ayrıca, SEG Bulaşık Makinesi ile bulaşıklarınızı kolayca temizleyebilirsiniz. Bu ürün, 8.999,00 TL fiyatıyla sizleri bekliyor.

KWP 3 Musluklu Su Sebili ile Serinlemeye Ne Dersiniz?

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için harika bir seçenek, KWP 3 Musluklu Su Sebili. Bu ürünü 2.799,00 TL'ye satın alarak sıcak ve soğuk suya anında ulaşabilirsiniz.

Oyuncu Koltuğu ile Oyun Keyfini Yaşayın

Oyun severler için harika bir fırsat! OYUNCU KOLTUĞU, sadece 1.990 TL fiyatıyla sunuluyor. Uzun oyun oturumları sırasında rahatlığı hissedin ve zaferlerin tadını çıkarın.

Rahatlık ve Şıklık: L Koltuk

Evinizin dekorasyonunu yenilemek istiyorsanız, L koltuk tam size göre. Sadece 4.190 TL'ye bu şık ve konforlu koltuğu satın alabilirsiniz.

Kitaplığınıza Şıklık Katın

Kitap okumayı sevenler için, şık bir kitaplık her zaman gereklidir. Bu A101 kataloğunda bulunan kitaplık, sadece 1.250 TL fiyatıyla sunuluyor. Kitaplarınızı düzenli bir şekilde saklayın ve odanıza şıklık katın.

Yukarıda belirtilen ürünler A101 marketlerinin 12 Ekim 2023 tarihli kataloğunda yer almaktadır ve aynı zamanda a101.com.tr online alışveriş sitesinden de temin edilebilir. Bu fırsatları kaçırmamak için acele edin!